MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ ENTREGÓ LOS GALARDONES A LAS PERSONAS PREMIADAS. FOTOS GONZÁLEZ

El colectivo de Mujeres Progresistas 'Iris' ensalza la lucha por la igualdad

8-m en Andújar ·

La asociación premia al jefe de la Unidas de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Juan Manuel Alarcón y a la pediatra Mari Paz Tello

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 7 de marzo 2026, 18:49

Comenta

La Asociación de Mujeres Progresistas 'Iris' celebró este viernes en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, la séptima edición de los ... premios Iguala que se enmarcaron un año más en los actos conmemorativos de 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que volvió a ensalzar la trayectoria de personas que se han esforzado de manera ejemplar en la lucha por una sociedad más justa a igualitaria, la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades y visibilizar la lucha por el feminismo desde una forma progresista.

