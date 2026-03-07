El colectivo de Mujeres Progresistas 'Iris' ensalza la lucha por la igualdad

La Asociación de Mujeres Progresistas 'Iris' celebró este viernes en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, la séptima edición de los ... premios Iguala que se enmarcaron un año más en los actos conmemorativos de 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que volvió a ensalzar la trayectoria de personas que se han esforzado de manera ejemplar en la lucha por una sociedad más justa a igualitaria, la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades y visibilizar la lucha por el feminismo desde una forma progresista.

En esta ocasión se premió a un hombre -lo hizo por primera vez -Juan Manuel Alarcón, jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Subdelegación del Gobierno en Jaén, Juan Manuel Alarcón, un andujareño de nacimiento y jienense de adopción. La asociación Iris entendió que su desempeño profesional está dedicadó al desarrollo de las mujeres jienneses, siempre desde la integración social y contra la violencia de género. Además, Alarcón ha participado en varias actividades de la asociación.

La otra persona galardonada fue Mari Paz Tello, pediatra del Hospital Alto Guadalquivir, que se ha granjeado el cariño de la población de la zona. Además es integrante de la ONG Quesada Solidaria y mujer de enormes convicciones progresistas.

Por sorpresa

Tanto Juan Manuel como Mari Paz recibieron galardonados por sorpresa y ante la admiración de los asistentes y de la concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Andújar, Rosa Sola;del subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; de la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas 'Iris', María José Gutiérrez, por ediles de la Corporación Municipal, y por la gente que asistió al acto, que de una forma u otra, fueron cómplices y partícipes de la gran noche para las personas que fueron homenajeadas.