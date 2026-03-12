El colectivo de los constructores de Andújar demanda formación cualificada

La Asociación de Constructores de Andújar y el Ayuntamiento van a suscribir en breve un convenio de colaboración. Así lo ha confirmado a IDEAL el ... presidente de este colectivo, José Carlos Expósito, quien apremia al ente local a la importancia de esta rúbrica de la que dice llevan algo más de dos años esperando.

Este acuerdo ronda los 40.000 euros y está orientado a que el Consistorio se haga cargo en los tres primeros meses de la formación de los futuros constructores para que ya lleguen con bagaje a las empresas constructoras de la ciudad. Expósito ahonda en la importancia de esta colaboración, porque ha detectado que el sector genera una gran actividad, pero se ha topado con una realidad, no se encuentran con gente formada y cualificada en el sector de la construcción. El Consistorio planea ceder instalaciones para la formación en albañilería. «Pagamos en seguros sociales lo mismo a una persona que tan solo lleva un mes de experiencia, que a un oficial, y perdemos mucho tiempo a la persona que lleva poco tiempo en el oficio», se queja el presidente de del colectivo de los constructores, gestado hace ahora dos años y medio, de ahí que demande apoyo de las administraciones para activar el empleo en el sector, que antes de la crisis proporcionaba una gran riqueza en el municipio. Otra de las medidas que propone es la recuperación de las antiguas escuelas talleres, que representaban un caudal de contrataciones.

Más empleo en la zona

Un total de 30 empresas de la construcción de la ciudad se agrupan en esta asociación, que reivindica una mayor atención en las contrataciones que realizan el Consistorio. «Hemos visto que vienen muchas empresas de fuera, cuando hay constructores muy cualificados en la ciudad que podrían tener beneficios, porque los dineros repercuten en el pueblo y generarían un gran círculo en la ciudad». En sentido, el presidente de la asociación dice sentirse desprotegido y abandonados a su suerte, por esta, y otras circunstancias.