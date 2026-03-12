Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Un joven en una obra ayer miércoles en la plaza del Camping. GONZÁLEZ

El colectivo de los constructores de Andújar demanda formación cualificada

ECONOMÍA ·

Esta exigencia forma parte del próximo convenio que va a firmar con el Consistorio ante la carencia de albañiles preparados

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 12 de marzo 2026, 13:21

Comenta

La Asociación de Constructores de Andújar y el Ayuntamiento van a suscribir en breve un convenio de colaboración. Así lo ha confirmado a IDEAL el ... presidente de este colectivo, José Carlos Expósito, quien apremia al ente local a la importancia de esta rúbrica de la que dice llevan algo más de dos años esperando.

