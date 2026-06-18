El colectivo Anduxar emplea el teatro como vía de integración

Éxito arrollador alcanzó la representación de la obra histórica 'Wallada' en el Teatro Principal llevada a cabo por la Asociación Cultural 'Wadi al-Kabir Anduxar' ... en colaboración con el Complejo de Centros Virgen de la Cabeza 'Entre Pinares del Mercadillo', Afemac, el Palacio Sirvente de Mieres y las concejalías de Cultura y Bienestar, Familia e Inclusión Social del Ayuntamiento de la ciudad.

Esta recreación puso el colofón a curso 2025-26 de los talleres de teatro promovidos por el colectivo cultural Anduxar para personas con discapacidad y enfermedades mentales, junto con miembros del grupo de Recreaciones de Anduxar. Esta obra estuvo guionizada, dirigida y adaptada por Juanjo González, a la sazón presidente de Anduxar. El teatro registró una excelente entrada, porque a la representación teatral acudieron familiares, amigos, cuidadores y representantes de la asociación Afemac Salud Mental Andújar y Comarca y el Complejo de Centros Virgen de la Cabeza''Entre Pinares del Mercadillo', los integrantes de Anduxar, miembros de la Corporación Municipal andujareña y público en general.

Integración social

Los asistentes vibraron y se emocionaron con la interpretación de la obra y fueron testigos, además, de las evoluciones y continúa mejora de los integrantes de este grupo de recreaciones, que enseñan como el teatro es un claro ejemplo de integración social. La entrega y dedicación de estos actores y actrices tan especiales, tuvo como recompensa final una atronadora y efusiva ovación del público congregado.

Y por otra parte, hoy jueves a las ocho de la tarde integrantes de Anduxar y del Centro de Educación Permanente 'Pedro de Escavias' escenifican la obra 'Consulta de Don Fede-rico' que mostrará el trabajo desarrollado por el taller de adultos a lo largo de este curso.