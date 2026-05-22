El colectivo Ameco promueve el respeto social y ambiental

La Asociación Medioambiental Ameco ha desarrollado el programa Andarríos, que tiene como objetivo fundamental promover la participación e implicación activa de la sociedad en la ... evaluación y en la conservación y mejora de los ríos andaluces.

Este programa conectó a su voluntariado y socios con la naturaleza en uno de los entonos entornos naturales más valiosos del municipio, como es el río Jándula. Durante la actividad, realizaron análisis del tramo del río, evaluando sus parámetros físicos, químicos y biológicos que confirmaron que Jándula mantiene un excelente estado de conservación.

Batida por el Guadalquivir

Pues en esta línea, Ameco realizó el pasado miércoles con el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria del colegio San Eufrasio en una batida de limpieza por el Camino de la Mota, para concienciar a edades muy tempranas del cuidado de entorno de la ribera del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. Durante la actividad, se recogieron un total de 14 kilos de residuos, principalmente plásticos, latas, botellas y envoltorios que, desgraciadamente, terminan formando parte de este camino y de los entornos naturales. Esta actividad sirvió para sensibilizar sobre la importancia de mantener limpios los espacios del término municipal.

Este colectivo ambiental ha seguido prestando especial atención a la comunidad educativa, con el despliegue del proyecto 'Green Flag: Construyendo Relaciones Sanas II' ' con la realización del último taller dirigido al alumnado de 4º de E.S.O del IES Jándula. Gracias a esta iniciativa, subvencionada por la Diputación de Jaén, dentro de la Línea de Subvenciones de Igualdad y Bienestar Social para Asociaciones, numerosos jóvenes de la localidad reflexionaron y aprendieron sobre aspectos como la identificación de la violencia de género, las señales de una relación tóxica, los mitos del amor romántico y el desarrollo de recursos y ayuda ante situaciones de violencia de género.

Ameco agradece la colaboración de todos los centros educativos participantes, así como la implicación del alumnado durante el desarrollo de los talleres que tratan educar en igualdad, respeto y procuran el fomento de las relaciones saludables, consideradas claves para construir un futuro mejor.