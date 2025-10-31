El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo

La asociación medioambiental Ameco ha denunciado la suciedad que presenta el Camino Viejo que conduce desde Andújar hasta el Santuario y que es pisado cada ... año por miles de devotos que acuden a venerar a la Virgen de la Cabeza, o que es cruzado por los amantes de la bicicleta de montaña.

Este colectivo denigra la constante proliferación de suciedad, latas de cerveza y mascarillas, que se confunden con los grandes parajes. «Es una vergüenza la imagen que ofrece el camino viejo hacia el Santuario, y a huella humana se nota más que nunca, y no precisamente por devoción», lamenta.

Nuevas acciones

Por otra parte, la asociación Ameco prosigue con sus acciones de combatir estos atentados contra la naturaleza, potenciar la biodiversidad del entorno y en mostrar la ingente fauna de la que dispone el entorno. El Proyecto LIBERA ha elegido para esta año y el próximo su proyecto 'Apadrinando el lince ibérico', que tiene como propósito adecentar el entorno donde se desenvuelve ese felino, combatiendo la 'basuraleza' y mimando y cuidando su entorno.

Ameco ha presentado su nuevo proyecto de investigación, centrado en la ribera del Guadalquivir. Y lo hace mostrando una especie muy peculiar censada como es la gineta, que irrumpe en las noches silenciosas con pasos ágiles y mirada curiosa. Esta asociación señala que este pequeño mamífero, presente en los bosques y riberas de Andújar, juega un papel clave controlando roedores y manteniendo el equilibrio natural.