El colectivo Ameco pide el fin de la suciedad del Camino Viejo
MEDIO AMBIENTE ·Califica de «vergonzosa» la imagen que ofrece el trazado y por contra desarrolla acciones para favorecer la gran biodiversidad de la zona
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:18
La asociación medioambiental Ameco ha denunciado la suciedad que presenta el Camino Viejo que conduce desde Andújar hasta el Santuario y que es pisado cada ... año por miles de devotos que acuden a venerar a la Virgen de la Cabeza, o que es cruzado por los amantes de la bicicleta de montaña.
Este colectivo denigra la constante proliferación de suciedad, latas de cerveza y mascarillas, que se confunden con los grandes parajes. «Es una vergüenza la imagen que ofrece el camino viejo hacia el Santuario, y a huella humana se nota más que nunca, y no precisamente por devoción», lamenta.
Nuevas acciones
Por otra parte, la asociación Ameco prosigue con sus acciones de combatir estos atentados contra la naturaleza, potenciar la biodiversidad del entorno y en mostrar la ingente fauna de la que dispone el entorno. El Proyecto LIBERA ha elegido para esta año y el próximo su proyecto 'Apadrinando el lince ibérico', que tiene como propósito adecentar el entorno donde se desenvuelve ese felino, combatiendo la 'basuraleza' y mimando y cuidando su entorno.
Ameco ha presentado su nuevo proyecto de investigación, centrado en la ribera del Guadalquivir. Y lo hace mostrando una especie muy peculiar censada como es la gineta, que irrumpe en las noches silenciosas con pasos ágiles y mirada curiosa. Esta asociación señala que este pequeño mamífero, presente en los bosques y riberas de Andújar, juega un papel clave controlando roedores y manteniendo el equilibrio natural.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión