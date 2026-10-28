El colectivo Ameco se convierte en el protector del lince ibérico en la serranía andujareña

Ameco va a impulsar nuevas acciones de conservación, voluntariado y educación ambiental en el Parque Natural Sierra de Andújar, dentro del programa de Apadrinamiento de ... Espacios Naturales Libera. Este colectivo, que propugna el cuidado de las plantas y la fauna del entorno ha sido seleccionado, un año más, dentro de la iniciativa impulsada por SEO/BirdLife y Ecoembes, con el proyecto 'Guardianes del Refugio del Lince Ibérico', que va a consistir en una propuesta centrada en la conservación y puesta en valor del enclave natural protegido de la serranía andujareña y su extensa biodiversidad que posee.

El proyecto nace con el objetivo de implicar a la ciudadanía en la protección de uno de los territorios más emblemáticos para el lince ibérico, cuya población encuentra en Sierra Morena, y especialmente en el entorno del municipio de Andújar, uno de sus principales refugios en el mundo, y que lo salvaguardó en sus etapas más críticas de conservación. A lo largo de los próximos meses, Ameco desarrollará un amplio programa de actividades de conservación, educación ambiental y participación ciudadana, que incluirá jornadas de voluntariado para combatir la 'basuraleza', censos y seguimiento de fauna, restauración de pequeños hábitats, talleres de sensibilización, acciones divulgativas y actividades dirigidas a centros educativos y colectivos sociales.

Respaldo

Desde la asociación medioambiental, se destaca que este reconocimiento supone un importante respaldo al trabajo que viene desarrollando desde hace años en el territorio, donde ya ha impulsado iniciativas de seguimiento de la biodiversidad, campañas de conservación y programas de voluntariado ambiental, en colaboración con diferentes entidades y administraciones.

Concienciar a la ciudadanía de la protección

El Proyecto LIBERA ha seleccionado este año 65 iniciativas de todo el territorio nacional, destinadas a mejorar la calidad ambiental de espacios naturales mediante la implicación directa de la ciudadanía, consolidándose como una de las principales iniciativas de conservación participativa del país.

Para el colectivo Ameco, esta elección representa una oportunidad para seguir construyendo una red de 'guardianes' del territorio, convencidos de que la mejor forma de proteger la naturaleza es acercarla a la ciudadanía y convertir la conservación en una tarea compartida. «Proteger el refugio del lince ibérico es también proteger los bosques, el suelo, las aves, los anfibios y cada pequeño rincón que hace del Parque Natural Sierra de Andújar un patrimonio único que merece ser cuidado entre todos», apostilla la asociación.