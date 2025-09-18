El colectivo del Alzheimer invoca a un trato igualitario para la enfermedad

Afa Andújar desarrolla una serie de actividades ante el Día Mundial y dice desconocer el proyecto del centro que se proyecta en la ciudad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:59

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Andújar- Afa Andújar- ha programado una serie de actividades con motivo del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora el día 21 de septiembre.

La galería del Centro de Iniciativas Sociales acoge hasta mañana viernes una exposición sobre el Alzheimer. Afa Andújar asistió el pasado martes a la gala conmemorativa del 30 aniversario de la Fundación de la CONFEAFA (Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer) que tuvo lugar en el Auditorio del Caixa Forum de Sevilla, donde el presidente, Antonio Porras, leyó parte del manifiesto. Ayer miércoles, se desarrolló la charla-informativa sobre el Alzheimer y las Demencias, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas Sociales (CIS), que estuvo impartida por la psicóloga de Afa Andújar María del Carmen Gutiérrez Sánchez. Esta profesional incidió en el tema de la prevención del deterioro cognitivo a través de un envejecimiento activo. Desveló las claves como los hábitos de vida saludables, una alimentación sana y una vida activa y social. También abordó el tratamiento de la enfermedad del alzheimer.

Ayer por la tarde, se presentó en la Casa Municipal de Cultura el X Libro de las Poesías del Café del Alzheimer, que se concibe bajo el programa de Radio Andújar que hoy jueves arranca una nueva temporada y que está escrito por Eufrasio Navarro. Mañana viernes se van instalar mesas informativas en el centro de la ciudad durante la mañana.

Este domingo día 21 de septiembre, se procederá a la lectura del manifiesto y a la celebración de la paella solidaria en el parque de Las Vistillas, con la colaboración de la Asociación de Vecinos San Bartolomé-Vistillas. El presidente de Afa Andújar, Antonio Porras, indica que van a reivindicar el mismo tratamiento que a otras enfermedades. «Pedimos los mismos derechos», asevera Porras.

El presidente de este colectivo también se ha pronunciado sobre el inicio de las obras del Centro de Día para el Alzheimer, reivindicado por este colectivo. «No sabemos nada del proyecto, porque si se nos comunicó la concesión de subvención, pero después no se nos ha vuelto a informar de nada». No obstante dice alegrarse de este centro, aunque se pregunta por el funcionamiento de la gestión una vez que se ponga en marcha.

Temas

Alzheimer

Andújar