El coleccionismo y los coches históricos se unirán en Andújar los días 3 y 4 de octubre

Andújar volverá a convertirse los días 3 y 4 de octubre en punto de encuentro para los aficionados al mundo del automóvil y el coleccionismo ... con la celebración de la segunda Concentración de Vehículos Clásicos de Andújar, organizada por el Automóvil Car Club de Andújar con la colaboración del Ayuntamiento, y la Feria del Coleccionismo que se celebrará durante ambas jornadas en el Recinto Ferial.

El concejal de Promoción, Turismo y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha destacado la repercusión alcanzada por la primera edición y la apuesta por reforzar este año la propuesta, integrándola en la oferta cultural y turística de la ciudad. «Para nosotros, para el Ayuntamiento, es una gran oportunidad integrar esta gran actividad dentro de la cultura y el turismo de Andújar», ha señalado.

La programación comenzará el viernes 3 de octubre a las 10:00 horas con la inauguración y apertura de la Feria del Coleccionismo, que permanecerá abierta hasta las 21:00 horas. El pabellón ferial cubierto acogerá alrededor de 1.000 metros cuadrados de exposición y contará con más de 40 expositores procedentes de distintos puntos de España.

La feria está organizada con la colaboración de la asociación Rastros y Trastos, que vuelve a participar en esta segunda edición tras la buena acogida del pasado año. Entre los expositores se encuentran coleccionistas y vendedores llegados de diferentes comunidades y provincias, ampliando el alcance de una actividad que pretende atraer visitantes de Andújar y de otros puntos de la comarca, la provincia y Andalucía.

Durante la jornada del sábado también tendrá lugar un reconocimiento a Ildefonso Ramírez, empresario vinculado a Andújar y relacionado con el mundo del automóvil, por su trayectoria y su vinculación con la ciudad, así como por su apoyo a la creación del Automóvil Car Club de Andújar.

La jornada del domingo 4 de octubre estará dedicada especialmente a la segunda Concentración de Vehículos Clásicos. Los vehículos participantes realizarán un recorrido por las calles de Andújar, permitiendo al público contemplar los modelos reunidos antes de regresar al Recinto Ferial.

El presidente del Automóvil Car Club de Andújar, Carlos Mármol, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha señalado que la concentración vuelve a plantearse como una actividad abierta a toda la ciudadanía. «Aquí somos todo uno, que es lo importante para empujar esta asociación hacia adelante», ha destacado, poniendo en valor el trabajo conjunto de los integrantes del club.

Mármol también ha subrayado la dimensión alcanzada por la Feria del Coleccionismo, con más de 40 expositores y una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, así como la difusión que está teniendo la convocatoria fuera de Andújar. En este sentido, ha animado a la ciudadanía y a visitantes de la comarca, la provincia y Andalucía a disfrutar durante todo el fin de semana de las distintas actividades programadas.

La segunda Concentración de Vehículos Clásicos e Históricos y la Feria del Coleccionismo ofrecerán así durante los días 3 y 4 de octubre una programación vinculada al automóvil, el coleccionismo y la recuperación y conservación de vehículos históricos, con el Recinto Ferial y las calles de Andújar como escenarios principales.