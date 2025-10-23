La Cofradía del Gran Poder de Andújar enfila sus 75 años de historia

Una asamblea extraordinaria da el beneplácito a sus actividades como la misión popular a los conventos de la ciudad

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Socorro celebró una asamblea general extraordinaria, en la parroquia de San Miguel Arcángel, para la presentación del proyecto del 75 Aniversario Fundacional, elaborado por la comisión constituida para tal efeméride.

Los cofrades aprobaron el borrador de los distintos actos y cultos extraordinarios que, tras el beneplácito del consiliario de la Cofradía, serán presentados ante el Obispado de Jaén para su pertinente consentimiento, cumpliendo así con la normativa establecida para este tipo de conmemoraciones.

Entre las actividades principales, que se desarrollarán entre octubre de 2028 y octubre de 2029, la Hermandad plantea diversos actos culturales, una misión popular con el Señor a los tres conventos de la ciudad, una misa pontifical y una salida extraordinaria como culmen de esta importante celebración para todo el Arciprestazgo andujareño.

Intenso trabajo

La hermana mayor de la Cofradía del Gran Poder, Rosana Castellano ha explicado que el grupo de hermanos que conforman la comisión ha trabajado, codo a codo, con la Junta de Gobierno para poder diseñar y plantear, «una programación a la altura del hito que conmemoramos, tres cuartos de siglo de devoción al Señor del Gran Poder en Andújar y en toda nuestra provincia», alentó Castellano.

El presidente de la Comisión, Luis Corbella, agradeció la confianza de la asamblea, e invitó a formar parte activa de este acontecimiento y de cada uno de los preparativos para su desarrollo. «Aún nos queda un gran trabajo por delante, pero la unión, el esfuerzo y el compromiso que siempre demuestra esta Hermandad nos permitirá alcanzar los objetivos marcados de cara al 75 Aniversario Fundacional», remarcó Corbella.

