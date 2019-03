Ciudadanos valora el beneficio para Andújar de la Escuela Oficial de Idiomas Representantes órganicos e institucionales de Cs con Imbroda en la Fuente Sorda de Andújar. EDUCACIÓN Destaca el tono institucional del Consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda, que ha hecho posible la puesta en marcha de una demanda histórica de la ciudad y la comarca ANDUJAR IDEAL ANDUJAR Viernes, 29 marzo 2019, 13:26

La agrupación local de Ciudadanos Andújar, a través de su coordinadora local, Dolores Ciudad, valora muy positivamente la puesta en marcha de la Escuela Oficial de Idiomas en Andújar el próximo curso 2019-20, y en la que se podrá solicitar la matrícula este mismo mes de mayo.

Para Dolores Ciudad, «Javier Imbroda al frente de la Consejería de Educación y Deporte ha hecho más por Andújar en dos meses que otros en muchos años haciendo realidad una demanda histórica de nuestra ciudad y de toda la comarca». Estos estudios oficiales permitirán que muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan acceder de forma gratuita a una titulación oficial en idiomas en un centro público.

La coordinadora de la agrupación de Ciudadanos ha querido destacar el tono institucional del Consejero, que visitó el Ayuntamiento de Andújar y firmó en el libro de honor, y reconoció que la promesa de la implantación de la EOI de Andújar en las instalaciones del IES Nuestra Señora de la Cabeza fue realizada por su antecesora, a quien invitó a que lo acompañara en la inauguración de la misma. «Contrasta este talante institucional de un Consejero de Ciudadanos con la lamentable actitud del PSOE de Andújar», añade Ciudad, en referencia al intento del secretario de organización socialista de apuntarse en exclusiva la apertura. «No necesito decir que han tenido 37 años para hacerlo y no lo han hecho, porque lo cierto es que en el Plan de Infraestructuras no dejaron presupuestado ni un solo euro para las reformas necesarias en el Instituto Viejo para acoger la Escuela Oficial de Idiomas», y pese a eso, añade Dolores Ciudad, el Consejero de Educación y Deporte ha apostado por poner en marcha la Escuela Oficial de Idiomas para que los vecinos y vecinas de Andújar no tengan que seguir esperando para que se haga realidad lo que hasta ahora eran solo promesas.

Ciudad concluye apuntando que en la puesta en marcha de la Escuela Oficial de Idiomas de Andújar se aprecia la regeneración de la política por la que apuesta Ciudadanos, porque mientras el Consejero de Educación ha priorizado el servicio a Andújar y comarca de que supone la apertura de la Escuela de Idiomas y ha puesto por delante la colaboración institucional al servicio de la ciudadanía, la vieja política representada por el PSOE sigue instalada en priorizar los intereses de su partido frente a las necesidades de las personas. «Para Ciudadanos, lo primero son los ciudadanos, y así lo estamos haciendo en el gobierno de la Junta de Andalucía», apostilla Ciudad.