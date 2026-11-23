El Ayuntamiento de Andújar ha recibido por tercer año consecutivo el reconocimiento de Andalucía en Flor, una distinción que pone en valor el trabajo municipal ... en favor de la mejora de los espacios verdes, la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Rodríguez, recogió este reconocimiento durante la celebración de la VII edición de Andalucía en Flor, que tuvo lugar en el Real Alcázar de Sevilla. Este programa, impulsado por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), distingue la labor de los municipios andaluces en la conservación de su patrimonio paisajístico y natural, la gestión responsable de los recursos y el mantenimiento y mejora de sus espacios públicos.

En este sentido, Emilio Rodríguez destacó especialmente el trabajo de los jardineros municipales, a quienes trasladó su agradecimiento por su profesionalidad y la dedicación con la que cuidan los parques, jardines y zonas verdes de Andújar.

Andalucía en Flor visibiliza a los municipios de Andalucía que destacan por el cuidado, diseño y gestión sostenible de sus espacios verdes urbanos.

Valoración

El concejal puso el acento en el esfuerzo diario de estos trabajadores, en el mimo con el que realizan su labor y en su contribución directa a que la ciudad presente unos espacios verdes cuidados y en buenas condiciones. Entre los criterios de valoración de Andalucía en Flor se encuentran la calidad de las zonas verdes y del patrimonio paisajístico, la excelencia en los trabajos de jardinería y conservación del arbolado, el respeto medioambiental y la gestión sostenible de los recursos, además del aprovechamiento social, educativo, cultural y turístico de estos espacios.

Rodríguez indicó que la educación ambiental y la participación ciudadana constituyen también aspectos fundamentales del programa, al contribuir a fomentar el respeto por la naturaleza y poner en valor los parques, jardines y espacios naturales como elementos esenciales para el bienestar y la calidad de vida. La convocatoria ha reunió, en Sevilla a responsables municipales, técnicos, profesionales del paisajismo y la jardinería, empresas del sector y representantes de distintas administraciones públicas, en un encuentro destinado a compartir experiencias y reconocer el papel de los espacios verdes en el desarrollo de ciudades más sostenibles.

Jurado

Un jurado evaluó las candidaturas y otorgó reconocimientos (medidos en flores normalmente de una a tres) según criterios como la superficie verde por habitante, la diversidad floral, la eficiencia hídrica, la integración paisajística y la participación ciudadana.

La Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), consciente de la demanda de espacios urbanos habitables, sostenibles y hospitalarios para sus habitantes y para quienes las visitan, creyendo necesario generar y participar en un foro de debate en torno a la promoción de espacios verdes como punto de encuentro de relaciones sociales, de la conciencia social hacia las políticas de sostenibilidad ambiental y de la potenciación como un reclamo turístico más, se ha propuesto distinguir la dedicación de aquellas ciudades, poblaciones andaluzas, que de una forma continuada y claramente comprometidas con los espacios verdes y, por tanto, con la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.