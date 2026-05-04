La ciudad se vuelca con su patrón, San Eufrasio

Las fiestas en honor de San Eufrasio (patrón de la ciudad y de la diócesis de Jaén) se adentran en sus momentos más culminantes, para ... desembocar en la gran procesión del viernes día 15 de mayo por las calles de la ciudad. La Hermandad ha diseñado una serie de cultos para dignificar la figura del patrón y alcalde perpetúo de Andújar, plenos de solemnidad.

Arrancaron el pasado sábado por la tarde con el convite de banderas, por los aledaños de su templo parroquial, pero ya se han producido eventos. El pasado día 27 de marzo se dio a conocer el cartel, obra del pintor marmolejeño, Francisco Cerezo. Aquel día se anunció a la persona que iba a pronunciar el pregón;el periodista iliturgitano David Calzado, quien se subirá a las tablas del Teatro Principal para declamar al patrón, a partir de las ocho de la tarde del viernes día 8 de mayo.

Triduo

El triduo se va a desarrollar del 11 al 13 de mayo en honor el templo San Eufrasio, que se va a dedicar en esos días a la familia y a los mayores. También tendrá lugar el besamanos al santo mártir, la bendición de bandas de los hermanos mayores y la imposición de las medallas a las hermanos de San Eufrasio. El jueves día 14 de mayo, tendrá lugar, a partir de las siete y media de la tarde, las solemnes víspera de San Eufrasio, con la veneración de las reliquias, la eucaristía y la ofrenda floral, que estará amenizadas en el templo por la academia de baile Virgen de la Cabeza.

El viernes 15 de mayo, tras la Función Principal de Instituto, está prevista la procesión de San Eufrasio. Tras su finalización, José Gutiérrez Gómez y Regina García Valbuena jurarán su renovación como hermanos mayores. El día 23 de mayo está programada la Misa de Acción de Gracias de San Eufrasio en su templo.

El patrón de la ciudad y de la Diócesis de Jaén tendrán su protagonismo en los meses de octubre y noviembre con la celebración del evento solidario y las conferencias coordinadas por Enrique Gómez Martínez.

La imagen de San Eufrasio, patrón de Andújar participó en la histórica procesión magna o Rosario Magno de Jaén, celebrada el 4 de octubre. Esta imagen, representante del patrón, se unió a otras 21 imágenes marianas y cristológicas en un evento que reunió a decenas de miles de personas. San Eufrasio, tuvo un papel protagonista y simbólico en la Procesión Magna 'Magnum Rosarium Spei', por lo que su devoción adquirió una gran realce en ese día inolvidable para la Hermandad.