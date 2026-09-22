La ciudad reclama más apoyo público para mitigar el alzheimer

La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Andújar, AFA Andújar, se adhirió ayer a las reivindicaciones de la Confederación Española ... de Alzheimer y otras Demencias, CEAFA, y aportó algunas suyas con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemoró ayer lunes y aportó algunas propias en la lectura del manifiesto que tuvo lugar en el Centro Municipal de Iniciativas Sociales, donde este colectivo tiene su sede.

Su presidente, Antonio Porras, se encargó de su lectura, en un acto donde estuvo acompañado por miembros de la Corporación Municipal, y de personas usuarias de Afa Andújar. Porras recordó como la asociación lleva 27 años de andadura en la zona. Apuntó como el alzheimer constituye un desafío sanitario de primer orden, «cuya dimensión podría comprometer y desbordar los sistemas de servicios sociales y de salud a n nivel global», avisó Porras.

Las herramientas

Afa Andújar reconoce que la llegada de los nuevos medicamentos abre una nueva etapa de esperanza y no se olvida de las herramientas que ya están contribuyendo a mejorar la vida de las personas. «Llevamos haciendo de las terapias no farmacológicas y la acción cognitiva uno de los pilares del modelo de atención», subrayó el manifiesto. AFA Andújar ha conseguido certificaciones de calidad por este trabajo, que se ha llevado a cabo en seis centros de participación activa de la provincia de Jaén con excelentes resultados.

El acto de ayer sirvió para pedir que las terapias no farmacológicas de calidad se integren dentro de las políticas públicas de atención al alzheimer y una combinación de los sistemas sociales y sanitarios, para conocer el verdadero alcance de las demencias en Andalucía ante el envejecimiento de la población.

La CEAFA dice no aceptar la excusa de los efectos secundarios y la seguridad de los fármacos, porque dice que se deja fuera de la ecuación al principal protagonista, «quien debe tener la última palabra; la persona con la enfermedad susceptible de acceder al tratamiento». Desde Andújar se reclamó ayer que se financien públicamente, sin más demora, los tratamientos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. También se pidió el respeto a decidir, junto con los profesionales si desea recibirlos y exigió que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos necesarios para ofrecerlos en condición de equidad. El manifiesto demandó que ninguna persona quede excluida por motivos económicos o por el lugar donde viva y que las administraciones dejen de aplazar decisiones.

La jornada puso el foco en las personas afectadas por esta enfermedad, sus familias y quienes trabajan en su atención y acompañamiento. Durante el acto, se ponderó el apoyo institucional que el Ayuntamiento presta a AFA Andújar para facilitar el desarrollo de su actividad y la atención a las personas y familias que forman parte de este colectivo. En este sentido, ha incrementado un 30 % la financiación destinada al convenio de colaboración con AFA Andújar

A esta medida se suma la cesión de espacios municipales en el Centro de Iniciativas Sociales, donde la asociación desarrolla parte de su actividad y presta atención a las familias. Además se destacó la puesta en marcha del Centro de Día para personas y familias con Alzheimer, que está en la fase final de construcción y que dará cabida a 40 usuarios.