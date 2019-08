La ciudad pide a la CHG limpieza de arroyos y de la ribera Estado en la que se encuentra la presa de Valtodano. GOBIERNO CENTRAL Colectivos han mostrado su malestar por la falta de medidas del Gobierno central por adecentar estos entornos y avisan de posible desastres naturales JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Lunes, 26 agosto 2019, 17:02

Buena parte de la ciudadanía anda molesta con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Gobierno central, y en parte también con la clase política local, por lo que consideran una falta de voluntad para solucionar la problemática del río Guadalquivir, el arreglo la carretera de Los Cortijuelos, la limpieza de los arroyos y el acondicionamiento de la presa de Valtodano. La plataforma Un Paseo por la Ribera del Guadalquivir (que se creó para que se adecentara el enclave) ya ha desistido.

Esta 'desidia' ha provocado una reacción del Gobierno local, que en la pasada primavera presentó un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la Confederación Hidrográfica «por inacción». La falta de una formación de un gobierno en la nación se presenta como gran contratiempo.

El presidente de la Comunidad de Vecinos de Los Cortijuelos, José Jerez, indica que la presa de Valtodano ya no se ve «porque todo es barro y vegetación», señala. Esta presa se halla en el poblado de Los Cortijuelos, donde viven 23 familias , la mayoría propietarias de unas parcelas y sus viviendas. Jerez añade que es la única zona de Andújar «que no está protegida por una mota en caso de inundaciones, y si el río Guadalquivir bajara con 2.000 metros cúbicos, el poblado desaparecería y también les afectaría a Los Villares de Andújar y La Quintería», avisa.

Jerez añade que la carretera que comunica esta zona con Andújar (por la margen izquierda del Guadalquivir) carece de señales y de medidas de seguridad «con trozos de más de un kilómetro de piedras sin alquitrán y estamos abandonados, porque llevamos más de cinco años denunciando esta situación», lamenta.

Este vecino si ha visto como otras zonas de la provincia y de Andalucía que se hallan en la ribera del Guadalquivir se encuentran en mucho mejor estado. «Eso sí nos han remitido a que nosotros presentemos un proyecto de arreglo de las parcelas», apunta. Las comunidades de regantes se han encargado de su arreglo. Los vecinos de la zona llevan tres años exponiendo esta problemática en los sucesivos plenos que celebra la Corporación Municipal.

La Isla

Juan Santamaría, integrante de la Plataforma En Defensa del Río Guadalquivir a su paso por Andújar habla de la enorme peligrosidad que entraña la falta de mantenimiento de La Isla y de los cauces de los Arroyos. La maleza seca de estos días son un caldo de cultivo para los incendios «por ejemplo en la Isla ya se han ocasionado varios fuegos», señala. Sin ir más lejos, en el transcurso de estas últimas semanas se han provocado varios incendios en las inmediaciones del arroyo Mestanza, que estuvo a punto del desalojo de vecinos de la Carretera de La Cadena y del Camino del Pino, que yan han pedido soluciones. En verano les amenaza el fuego y el resto del año el peligro de desbordamiento de los arroyos por falta de limpieza. El fuego que se desató la semana pasada en la zona de Los Tobares (por la carretera de la Cadena) tiene los indicios de haber sido provocado, porque se localizaron cuatro frentes. Este riesgo de incendios existe en lo que queda del verano, de ahí que los vecinos se hayan quejado de inseguridad.

Santamaría ya ha planteado la organización de concentraciones en la Plaza de España «pero no merece la pena, porque no tenemos un gobierno y no nos va a escuchar nadie». Pide que se limpien los arroyos del entorno porque precisa que las cañas tapan los cauces de los arroyos «como vengan lluvias fuertes en otoño podríamos tener desbordamientos fuertes, y es una vergüenza que no se limpien los arroyos, no sé para que tenemos la Confederación», brama Santamaría.

Esta misma situación de alerta la viven los vecinos de la Isla, que andan los 365 días del año angustiados por la falta de soluciones que no llegan.