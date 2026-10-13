La ciudad honra a su país, su historia y la Guardia Civil

El día 12 de octubre se celebró ayer en Andújar en varios escenarios y con diversidad de vertientes, porque por un lado, se ensalzó el ... día de la Hispanidad, y por otro, se honró a la Guardia Civil con motivo de la festividad de Pilar.

La Plaza de España acogió a primera hora de la mañana el acto institucional con motivo del Día de la Fiesta Nacional, con el izado de la bandera nacional como uno de los momentos estelares de la jornada. El alcalde Francisco Carmona, destacó la importancia de esta fecha para celebrar aquello que nos une, reconocer nuestra historia y reivindicar el valor de nuestra lengua y nuestra identidad compartida. «Celebramos que España es un gran país, todo lo que fuimos hace tiempo y debemos seguir en esta línea», conminó el regidor, quien también tuvo un recuerdo hacia Ceuta y a los países hermanos de Hispanoamérica.

El acto continuó con un desfile en el que participaron integrantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil, en reconocimiento a quienes trabajan cada día por la seguridad y el bienestar de la ciudad. «Todos ellos están activos para el servicio de la ciudad, donde también se unen miembros del Ejército que trabajan fuera de Andújar», subrayó Carmona. La celebración incluyó también un recuerdo a quienes entregaron su vida por España, con el gesto de la colocación de una corona de laurel en el monumento dedicado al iliturgitano Manuel Espinosa de los Monteros, el precursor del himno nacional.

La alumna de 3º de ESO del IES Nuestra Señora de la Cabeza, Silvana Pérez, leyó una redacción elaborada por ella de lo que significa el Día de la Hispanidad para ella.

Día de la Guardia Civil

Posteriormente, el pabellón deportivo del ferial, albergó la festividad de la Guardia Civil, que arrancó con la misa de campaña oficiada por el recién nombrado párroco de la Divina Pastora, el padre paúl, Carlos Javier López, quien recordó como la Virgen del Pilar es patrona de la Guardia Civil desde el año 1913.

El capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil en Andújar, Alfonso García Mesas, enfatizó en su discurso el gran vínculo y la cercanía que existe entre la Benemérita y la ciudadanía de la zona, que se cristalizó el pasado día 22 de mayo, con la concesión en el Día de la Ciudad de la Medalla de Honor de la Ciudad como reconocimiento a su labor de servicio público, protección ciudadana y colaboración permanente con el municipio de Andújar. García Mesas también ahondó en la vinculación de la Guardia Civil con la Romería de la Virgen de la Cabeza. En el acto, se otorgó la Orden del Mérito de la Guardia Civil al sargento primero Juan Ramón Navarro Gómez. También hubo un izado de la enseña nacional y un recuerdo a los guardias civiles caídos.