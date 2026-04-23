La ciudad estrena una obra identitaria y muy creativa, obra del escultor Manuel López

Andújar luce desde hoy una intervención escultórica ubicada en una de las entradas más transitadas de la ciudad, una obra del artista local Manuel López ... concebida para reforzar la imagen de acceso y proyectar una identidad propia y reconocible.

El proyecto se remonta a 2023, cuando el alcalde propuso al autor la creación de una actuación singular para esta rotonda estratégica. «Se me planteó dar una solución a este espacio para que tuviera un carácter diferente. No se trataba solo de colocar un letrero, sino de aportar una visión sobre la ciudad y hacer algo distinto», ha explicado López durante la presentación.

La pieza, que articula visualmente el nombre de Andújar, va más allá de una rotulación convencional. Cada una de sus letras ha sido diseñada como un elemento simbólico que integra referencias al patrimonio, la historia, la cultura y las tradiciones locales. «No es solo un texto, es una declaración personal de lo que para mí supone Andújar», ha señalado el escultor.

Entre los elementos representados, destacan alusiones al puente histórico como eje vertebrador ligado al agua —origen del asentamiento—, la cerámica como seña de identidad artesanal, el lince ibérico como emblema del Parque Natural, y referencias arquitectónicas como el edificio del Ayuntamiento o la Torre del Reloj. La composición culmina con una evocación simbólica a la Virgen de la Cabeza, integrando la devoción sin representarla de forma explícita.

El autor ha subrayado el carácter local de la obra, concebida especialmente para los propios ciudadanos: «Trabajo en clave interna. Me interesa que esta pieza refuerce

La intervención se completa con una actuación paisajística en el entorno que ha permitido dignificar el espacio colindante entre la autovía y la rotonda. Este acondicionamiento ha transformado una zona degradada en un área verde integrada, reforzando el impacto visual del conjunto.

Con esta actuación, la ciudad incorpora un nuevo elemento artístico en su espacio público que redefine su principal acceso, combinando identidad, paisaje y creación contemporánea en una imagen de bienvenida singular.