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MANUEL LÓPEZ POSA CON LA ESCULTURA. ANDÚJAR IDEAL

La ciudad estrena una obra identitaria y muy creativa, obra del escultor Manuel López

PATRIMONIO ·

La creación, obra del escultor Manuel López, transforma la rotonda de mayor afluencia en una propuesta artística sobre los valores andujareños

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Jueves, 23 de abril 2026, 17:41

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Andújar luce desde hoy una intervención escultórica ubicada en una de las entradas más transitadas de la ciudad, una obra del artista local Manuel López ... concebida para reforzar la imagen de acceso y proyectar una identidad propia y reconocible.

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La ciudad estrena una obra identitaria y muy creativa, obra del escultor Manuel López