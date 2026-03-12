Andújar camina con fe y solidaridad hasta el octavo centenario

El proyecto Andújar en Misión entra en estos días en su fase más intensa y espiritual y empieza a preparar desde los valores cristianos, a ... la ciudadanía de cara al octavo centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.

Esta jueves se ha celebrado por las calles de la ciudad la Marcha y Carrera por la Caridad, que ha reunido a personas de todas las edades. Se agotaron los 200 dorsales y los participantes llevaron la alegría y la fe, con cánticos, por las calles céntricas de la ciudad como la Plaza de España, Ollerías, la Corredera de Capuchinos y el entorno del Parque de San Eufrasio. La iniciativa se pensó para la nueva casa de Cáritas, cuyas obras ya han comenzado. Personas aportaron antes de la carrera sus donativos en un sobre.

Visita a enfermos

Esta mañana se desarrolló la oración misionera y las visitas a los enfermos y centros educativos. Este viernes día 13 de marzo, a partir de las ocho y media de la tarde, está programada en la sede de la Federación de Peñas la cena contra el hambre, El sábado, tendrá lugar la caminata de jóvenes al Santuario y el domingo, el obispo de Jaén, Sebastián Chico presidirá al mediodía en la iglesia de Santa María la eucaristía de la Misión del 800 aniversario.