El III Ciclo de Conferencias 'San Eufrasio en la Cultura' , ha enseñado aspectos inéditos sobre la figura de patrón de la ciudad y de la ... Diócesis de Jaén y han reivindicado un mayor protagonismo e implantación en el municipio. En este empeño se han embarcado el Instituto de Estudios Gienenses, el Consistorio y la Hermandad de San Eufrasio.

La conferencia del profesor y diácono permanente, Andrés Borrego, puso el colofón el pasado jueves a este ciclo, donde analizó la devoción desde el siglo XVI hasta el XX. Borrego ponderó en el gran impulso que recibió la devoción en la ciudad con la llegada de las reliquias del patrón desde el valle lucense del Mao en el en el año 1597 hasta el antiguo convento de los trinitarios, que se ubicaba en la zona del antiguo camping. Pero antes de llegar hasta esta fecha, el conferenciante se remontó siglos atrás para certificar que San Eufrasio pasó por diversas depuraciones canónicas y que su veracidad historiográfica la dejó al margen de los falsos cronicones.

El canónigo de la catedral de León, el andujareño Juan del Caño, fue una de las personas que auspiciaron la traída de las reliquias, al comprobar en una de las numerosas peregrinaciones hacia el valle del Mao, la inscripción de como San Eufrasio fue el obispo de Iliturgi, hecho que le animó a organizar el traslado de las reliquias. Otra figura clave de la difusión de culto a San Eufrasio fue Francisco Terrones del Caño. Este eclesiástico, predicador real de Felipe II, escritor español vinculado a Andújar, fue clave en la adquisición de unas reliquias por parte del monarca para el Escorial.

Borrego significó que la desamortización de Mendizábal apagó por completo la devoción de San Eufrasio, que tiene dos capillas en Jaén. Pidió que su advocación tuviera más fuelle en la ciudad por tratarse del patrón de Andújar, de la Diócesis, y como cuenta la historia, trajo el Santo Rostro a Jaén y la Virgen de la Cabeza.

Siglo XX

El historiador y cronista oficial de la ciudad, Enrique Gómez, coordinador del ciclo, habló el miércoles en su conferencia en la Casa de la Cultura sobre la historia de la Hermandad de San Eufrasio en el siglo XX. Señaló que se creó en el año 1982 y se encargó desde entonces de impulsar la devoción, con un grupo de devotos de barrio animados por el párroco Agustín Laínez. Gómez los considera esenciales en la celebración de los cultos a San Eufrasio en la ciudad y en la dignificación de la procesión, que se celebra cada día 15 de mayo en la ciudad.

La primera se celebró en 1983, aunque hasta 1985 no la oficializa con la aparición de los hermanos mayores. El actual templo se inauguró en el año 2015, que recogió el testigo del que se construyó en el año 1973.