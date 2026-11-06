La ciudad acogerá el IV Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia

La ciudad acogerá los próximos días 21 y 22 de noviembre el IV Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Jaén, una ... iniciativa que reunirá a más de 70 niños, niñas y adolescentes de diez municipios de la provincia, con el objetivo de fomentar su participación activa en la sociedad, favorecer el intercambio de experiencias y dar visibilidad a sus propuestas e inquietudes.

El encuentro ha sido presentado por la delegada territorial de Asuntos Sociales, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y el concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Andújar, Manuel González Mezquita, ciudad que toma este año el relevo a Linares como anfitriona. Esta cuarta edición contará con la participación de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) de Jaén, Linares, Alcalá la Real, Úbeda, Bailén, Canena, Andújar, Rus, Torreperogil y Mengíbar, más de 70 niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus respectivos equipos técnicos.

El objetivo principal de estas jornadas es reconocer y visibilizar el trabajo que desarrollan los órganos de participación infantil en los municipios de la provincia, así como la implicación de los gobiernos locales en la promoción de los derechos, la protección y el buen trato a la infancia. Asimismo, se pretende consolidar espacios de encuentro entre menores de edad de localidades que ya cuentan con consejos constituidos y de aquellas que están iniciándose en esta línea de trabajo.

Identidad y mundo digital

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la temática elegida por los propios niños, niñas y adolescentes durante el encuentro posterior a la edición anterior: 'Identidad y mundo digital: quién soy cuando estoy expuesto'. «A través de esta propuesta se abordará cómo las redes sociales y el entorno digital influyen en la construcción de la identidad personal, en la autoestima y en la manera en que cada persona se muestra ante los demás», ha detallado Hidalgo.

Este encuentro reflexionará sobre la influencia de los contenidos que se consumen, la comparación con otras personas, la presión por la imagen, el uso del teléfono móvil y los posibles comportamientos de dependencia digital. El propósito es generar un espacio de reflexión sobre la diferencia entre lo que somos y lo que mostramos en las redes sociales, favoreciendo un uso consciente, responsable y saludable de las herramientas digitales. Para ello, se desarrollará una metodología activa y participativa, basada en dinámicas psicoeducativas que combinarán creatividad, reflexión e intercambio de experiencias.