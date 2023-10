Ciento un días

Cien días para analizar y uno para exponer. Esto es lo que nos han ofrecido tanto el gobierno mayoritario del PP en el Ayuntamiento de Andújar, como el grupo, también mayoritario de la oposición, el PSOE, de los 100 primeros días de mandato, con ni siquiera 24 horas de diferencia. Los tres restantes grupos de la oposición, con concejal unitario, hasta ahora no se han pronunciado.

Y como era de esperar para los gobernantes, el PP, ha sido cantidad y calidad, en resumen, satisfacción. Para la oposición, PSOE, incoherencia, propaganda y despilfarro. El alcalde Paco Carmona, que viene demostrando que todo es cambio, hizo su comparecencia en el patio central del Palacio Municipal, rodeado de sus concejales, el esfuerzo que destacó en ellos y que son todo un equipo había que plasmarlo en imagen.

Pedro Luis Rodríguez, el anterior alcalde y ahora portavoz de la oposición, lo hizo en solitario. La satisfacción del deber cumplido la reflejo el alcalde en el cumplimiento de ese plan de choque de limpieza llevado a cabo, que está a punto de finalizar y que apartir de ahora será mantenimiento, si bien los iliturgitanos tienen que tener en cuenta que esa limpieza hay que mantenerla entre todos.. De lo hecho hasta aquí, todo fueron elogios, desde un Anducab y feria para los que no había presupuesto, a alargar la apertura de la piscina, escuela de verano de discapacitados, etcétera, etcétera.

Ahora vienen las decisiones importantes, desde unas ordenanzas municipales al Presupuesto de 2024, pasando por la gestión de la estación de autobuses, la piscina cubierta, centro de transeúntes y Casa Cuna, pasando por la compra de un terreno para centro social de los vecinos de la Parrilla, que se vendió mientras se tramitaba el dinero en pleno, que no había. Y esto es lo que a la oposición del PSOE le suena a postureo, porque dicen tenían dinero para hacerlo. La historia de nunca acabar y que cada cual da su versión son las obras del Palacio del Ecijano, que el PSOE daba como ya museo de la Romería, (siento tener que nombrarle otra vez concejal Vázquez lo afirmaba usted en campaña) y cuyas obras dice el alcalde Carmona afirma que se encontraban paradas desde septiembre de 2022 que se fue el constructor. Al igual que el aparcamiento de la Puerta de Córdoba, cuya subvención el gobierno anterior dio por concedida y se quedó fuera; o sea el cuento de la lechera.

Para el actual gobierno municipal del PP hubo una falta de gestión enorme y un ahorro por el aplazamiento de pago de deuda. Ellos, a partir del minuto uno: gestión, inversión y mejorar los servicios. La Agenda Andújar, aquella pactada con el consejero de la Presidencia, está en marcha, con trabajos que pronto verán la luz.

Pedro Luis Rodríguez, anterior alcalde y portavoz de la oposición socialista, además de los tres calificativos reseñados (como se le ocurrió al alcalde irse de vacaciones en el mes de agosto que ha sido un pésimo verano para el turismo y acusa al gobierno municipal de «despreocupación y falta de capacidad para gestionar responsablemente la buena situación económica que han heredado». De lo realizado hasta aquí, feria y demás, ya lo dejaron claro en el análisis se la feria, que fueron por los fuegos a Ponferrada, donde por cierto este fin de semana he sabido que están las mejores pirotecnias de España. No hemos estado en la Feria de la Caza, lo que no teníamos eraque haberla perdido, en una ciudad Capital de la Montería.Y que la subvención de las obras del Palacio del Ecijano se puede perder; ¿en qué quedamos?

Y luego ya los temas sin resolver, los de aquella lista, en la que no meten la segunda unidad de urgencias que el PSOE de la Junta nos quitó, como el Centro Logístico Intermodal, la implantación de estudios profesionales en el Conservatorio de Música o la recuperación de las especialidades perdidas en el Hospital Alto Guadalquivir, prioritarias ahora y entonces.