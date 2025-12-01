Un ciclo ensalza la figura de San Eufrasio como icono de la religiosidad en la zona

El II Ciclo de Conferencias 'San Eufrasio en la Cultura' aportó más conocimientos sobre la figura del patrón de la ciudad y de la Diócesis ... de Jaén.

El cronista oficial de Andújar, Enrique Gómez, entrelazó la devoción a San Eufrasio en Jaén y Lugo. Gómez abordó el origen y la consolidación del culto al patrón de Andújar, desde la tradición de los varones apostólicos hasta su arraigo definitivo en la diócesis de Jaén. El cronista expuso las principales fuentes históricas, repasó la evolución de la devoción en parroquias y comunidades locales y contextualizó el papel del santo en la configuración de la identidad religiosa del municipio.

Extensión a Galicia

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el análisis de la presencia eufrasiana en Galicia, especialmente en el Valle del Mao (O Incio, Lugo), donde la llegada de reliquias en época de invasiones habría generado un foco devocional singular, con celebraciones que aún se mantienen cada 15 de mayo. Gómez explicó este fenómeno desde la perspectiva documental e histórica, comparándolo con el desarrollo del culto en Jaén y desmontando errores transmitidos a lo largo de generaciones. La intervención, de carácter divulgativa pero con sólida base académica, incorporó fuentes municipales, documentación eclesiástica y estudios del Instituto de Estudios Giennenses.

El docente e investigador Gaspar Parras, cimentó su alocución sobre San Eufrasio y Santa Potenciana. Parras ofreció un análisis documentado sobre el papel de ambos patronos en la religiosidad popular de la comarca y abordó fuentes históricas, tradición oral, anécdotas locales y patrimonio artístico ligado a las dos devociones.

Devociones universales

El investigador destacó la relevancia de San Eufrasio como raíz apostólica del Santo Reino y explicó la proyección del santo en el Valle del Mao (Lugo), donde aún se conservan celebraciones en su honor. Del mismo modo, Gaspar Parras profundizó en la figura de Santa Potenciana, patrona de Villanueva de la Reina, reivindicando la importancia de su festividad original del 15 de abril y repasando su presencia histórica en Filipinas, México, Argentina y Purullena.

Uno de los momentos más comentados de la ponencia llegó cuando Parras defendió la necesidad de impulsar en Andújar una procesión magna que permita poner en valor las devociones locales en un contexto patrimonial más amplio. Según explicó, este tipo de celebraciones, «refuerzan la identidad común, atraen visitantes y ayudan a conservar la tradición porque derramen fe y cultura en las calles», esgrimió.