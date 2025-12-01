Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gaspar Parras, Salvador Paulano, María José Fuentes y Enrique Gómez. GONZÁLEZ

Un ciclo ensalza la figura de San Eufrasio como icono de la religiosidad en la zona

RELIGIÓN. ·

Enrique Gómez y Gaspar Parras muestran en sus conferencias la raigambre de la devoción en Jaén, Galicia y la comarca andujareña

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:03

Comenta

El II Ciclo de Conferencias 'San Eufrasio en la Cultura' aportó más conocimientos sobre la figura del patrón de la ciudad y de la Diócesis ... de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  3. 3

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  6. 6 El pequeño taller familiar de Granada que ahora es un gigante mundial de los neumáticos
  7. 7 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  8. 8

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro
  9. 9 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  10. 10 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un ciclo ensalza la figura de San Eufrasio como icono de la religiosidad en la zona

Un ciclo ensalza la figura de San Eufrasio como icono de la religiosidad en la zona