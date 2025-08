CHINO O JAPONES

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 4 de agosto 2025, 14:23 Comenta Compartir

Al titular chino o japonés no me refiero a ninguna modalidad de restauración, ni dieta, pues puesta a elegir, me quedo con la mediterránea. Se trata de que durante el reciente pasado mes de mayo he visto y leído como ciudades jienense similar a Andújar pillaban pellizco industrial chino y como en los últimos días nuestro presidente Juanma Moreno, porque es presidente de todos los andaluces, les gusten a unos más y a otros menos, estaba en Japón para lo que vulgarmente se llama «sacar tajada» para nuestra tierra. Pues bien, no estaría mal que una de esas «tajadillas» sea china o japonesa, viniera a parar a tierras iliturgitana, ahora sobre todo que vemos como nuestro alcalde Paco Carmona acude a eventos de tipo económico y se tutea, cada vez más con quien tiene el poder en Andalucía; algo que nunca vimos en otros tiempos y con otros signos.

Pero como estamos en el mes de agosto, mes vacacional y con los deberes hechos les gusten o no a la posición, déjemelo estar, porque esto es como las cuentas municipales, que según se esté en el gobierno o en la oposición están bien o están mal. Les juro que con todos los años que llevo en esto nunca supe quien llevaba la razón en cada momento, porque era cambiar de sillón y cambiar de posición, salvo graves problemas que alguna vez llevaron a no pagar nominas al personal, que los hubo. Adiós gracias hoy la sangre no llega al rio y se trata de que se quita de aquí y se pone acá, sin que sea del gusto de todos. Es el caso del monumento al VIII Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera. De acuerdo todos porque había que contentar al personal devoto, ahora empiezan las pegas de que si el sitio, que si el importe que si lo que va a costar esa romería. Inhíbase el Ayuntamiento y sobre todo el gobierno municipal de dicho acontecimiento y no te cuento esos «religiosos solidarios de las redes sociales» que piden se destine el dinero a otros menesteres, como pondrían el grito, no ya en el cielo, sino en el obispado y hasta en Roma si fuera necesario, como lo hicieron es su día, con lo siguiente. Pero déjemelo descansar que estamos de vacaciones.

Decía lo siguiente porque fue lo que me quedó pendiente, el espacio es el que es, la pasada semana. Un tema siempre recurrente que nunca se trató de forma oficial, pero si en el comentario de la calle, fue el dinero que se recogía o generaba la Basílica Real Santuario de la Virgen de la Cabeza, parroquia al igual que las del resto de la ciudad, que nadie se preocupa, feligreses incluso me atrevo a señalar cofradías con sede canoníca en ellas de cuál es su situación económica o que destinan sus colectas. Pues bien, la «de allá arriba», golosa ella, porque lo que generaba y encima no sabíamos a que se destinaba. Pues bien, ahora todo aclarado y sobre la mesa, parece no darle importancia, ahora ya no tiene valor. Desde el pasado mes de octubre, 2014, quedo constituido, como en el resto de las parroquias, su Consejo Económico y quedó fijado el proyecto social al que se vincula su recaudación, la Casa Hogar de Caritas en Andújar, sin menos cabo de que alguna o algunas partidas, como en el caso de este año, de menor cuantía, se dediquen a otros proyectos. A partir de ahora están claros sus fines y cual será ese proyecto social, sin lucubraciones ni extrañas historias.

Las personas que componen su consejo económico son lo suficientemente cualificada y con solvencia para depositar la confianza en ellas. Por cierto que hemos sabido del interés femenino del propio prelado diocesano, D.Sabastian Chico para que entre sus componentes hubiera una mujer y que además, lo que se dice, «supiera de cuentas», además de cofrade y Petri Callejón dio el perfil, junto a los también cofrades Ramón Colodrero y José Madero, con los presidentes de las dos cofradías patronales, los cargos eclesiásticos correspondientes del obispado y el Santuario y el recién nombrado ecónomo diocesano José Manuel Criado. Este sí que era, como apuntaba la pasada semana, un deber que debiera haberse hecho hace muchos años, y que hoy Por fin una realidad que servirá para aclarar muchos comentarios, dar cumplida respuesta a otras muchas situaciones que en su día crearon tanta polémica y tan indeseables situaciones y si me lo permiten, un poco borde, «para callar algunas bocas» de redes sociales o no. Las cosas de palacio van despacio y las del Palacio Episcopal, más. Y ahora a celebra la Aparición 2025 con un cartel anunciador de la iliturgitana Alicia Borrego que expresa toda la esencia de una mágica noche, que ella desde la cuna, bien conoce.