Una charla de los nuevos flujos migratorios en el sur de Europa inaugura el curso de la UNED en Andújar

La UNED inauguró el pasado lunes por la tarde en la Casa Municipal de Cultura el curso académico 2026-27 de su extensión en la ... ciudad con una conferencia sobre 'Los nuevos flujos migratorios en la frontera Sur de Europa: las consecuencias del reparto de África 200 años después', que pronunció Manuel Palomares Herrera, doctor en Derecho y profesor-tutor de UNED Jaén.

El director de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz, indicó que esta institución universitaria está considerada como el mayor campus de España y Europa, con más de 160.000 estudiantes. Nació en la provincia de Jaén hace 42 años y en Andújar está presente desde el año 1992, siendo una de las seis sedes que actualmente hay en la provincia en la provincia. Ruiz se detuvo en la oferta académica que imparte la UNED, con 32 grados más otros tres dobles grados de los que cuatro se imparten en la extensión de Andújar

Colaboraciones

Vicente Ruiz apuntó que la UNED colabora en la ciudad en eventos como el Festival 'Vibra Andújar', el Certamen de Pintura Rápida o con AFOAN para el certamen fotográfico, así como múltiples conferencias y presentaciones, sin olvidar otras citas ya consolidadas como es el caso del Aula de Literatura, donde la ciudad ha contado recientemente con la presencia de escritores y escritoras de prestigio como David Uclés o Ángela Banzas. Ruiz resaltó el Seminario 'Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena,' que se ha convertido en un foro reconocido ya a nivel internacional, que ha incido en la enorme biodiversidad que encierra el parque natural Sierra de Andújar, epicentro hoy en día de la conservación de especies en peligro de extinción.

El vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Jaén, Javier Perales, ponderó el papel de la UNED como, «una institución fundamental para nuestra provincia y para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos», subrayó Perales.

La concejala de Educación, Azucena Cepedello, constató en su intervención que la educación, el conocimiento y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales, «para comprender nuestro entorno, compartir ideas y afrontar los grandes desafíos de nuestra sociedad».