Una charla aboga en Andújar por visibilizar las distintas formas de violencia machista

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura fue el escenario de la conferencia 'Compromiso y Responsabilidad Social frente a la Violencia de ... Género', organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS con la colaboración del PSOE de la ciudad y la Federación de Asociaciones Vecinales Alcazaba.

Esta ponencia corrió a cargo de Juan Manuel Alarcón, jefe de Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Gobierno en Jaén, y versó sobre los diferentes recursos de prevención, atención y protección a disposición de las mujeres víctimas, como el sistema VIOGEN.

Alarcón profundizó en la necesidad de seguir visibilizando y formando en los distintos tipos de violencia machista, «con el objetivo de que la sociedad, sobre todo la población más joven, sepa identificar este tipo de situaciones y conozcan las herramientas que tienen a su alcance para poder poner solución», aleccionó Alarcón.

En datos

Este experto indicó️que la violencia de género es una cruda realidad, «que nos atañe a todos y a todas». Señaló que el sistema VIOGEN ha registrado más de 1.900 casos de violencia machista en el último año, aunque podemos deducir que unas 8.000 mujeres son víctimas de maltrato, «sin haber denunciado o sin estar acogidas a ningún tipo de protocolo», constató Juan Manuel Alarcón en su disertación.