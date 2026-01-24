El Certamen Poético Internacional Pablo Alcalde sitúa a Andújar en encuentro de la creación

La convocatoria del IV Certamen Poético Internacional 'Ciudad de Andújar Pablo Alcalde Higueras,' se ha convertido en una iniciativa cultural consolidada que sitúa a la ... ciudad como punto de encuentro de la poesía y la creación literaria a nivel nacional e internacional.

La presentación se realizó ayer viernes en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura y contó con la participación del concejal del Ayuntamiento, Emilio Rodríguez; de la patrona de la Fundación Caja Rural de Jaén, María Dolores Aguayo; del presidente de la Asociación Cultural Anduxar, Juan José González, y de Miguel Alcalde, hijo del poeta Pablo Alcalde Higueras, cuya figura da nombre al certamen.

Este año colaboran las entidades patrocinadoras Fundación Caja Rural de Jaén, MAFRE, Pan de Olivo, Aromas de Jaén y EDES. Emilio Rodríguez subrayó el compromiso institucional del Ayuntamiento con la cultura y la promoción del talento joven, destacando que la implicación del Ayuntamiento es clave, «para que iniciativas como este certamen sigan creciendo y proyectando el nombre de Andújar más allá de nuestras fronteras». El presidente de la Asociación Anduxar, Juan José González, explicó que el certamen cuenta con dos modalidades -general e internacional, y local- y que mantiene desde sus inicios una apuesta firme por la transparencia y la calidad. En la modalidad general se conceden tres premios dotados con 500, 300 y 200 euros, mientras que la modalidad local, destinada a personas empadronadas en Andújar, contempla dos premios de 100 euros cada uno.

Las bases del certamen se publicaron el pasado día 5 de enero. El plazo de presentación de obras finaliza el próximo día 31 de marzo. Un mes más tarde se dará a conocer los ganadores. Además, el certamen se difunde a través de plataformas internacionales, lo que refuerza su alcance y proyección exterior. Miguel Alcalde expresó el orgullo y agradecimiento de la familia por mantener vivo el legado literario y humano de su padre. Por otra parte, gracias al convenio que firmaron el presidente de Anduxar, Juan José González y la patrona de la Fundación Caja Rural de Jaén, María Dolores Aguayo, se han publicado las obras y los premiados y de finalistas de la pasada edición.

La patrona de la Fundación Caja Rural de Jaén, María Dolores Aguayo, destacó que este concurso poético «está logrando hacerse un hueco en el panorama literario de nuestra provincia y más allá de nuestras fronteras». La colaboración de la Fundación Caja Rual de Jaén con este certamen «ha ido evolucionando y creciendo a la par que el concurso. El año pasado dimos un paso adelante muy significativo con la edición del libro recopilatorio de la tercera edición. Estamos convencidos de que la poesía merece la permanencia del papel», manifestó Aguayo.