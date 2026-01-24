Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan José González, Emilio Rodríguez Mª Dolores Aguayo y Miguel Alcalde. GONZÁLEZ

El Certamen Poético Internacional Pablo Alcalde sitúa a Andújar en encuentro de la creación

LITERATURA ·

Ayer se presentaron las bases de la cuarta edición por parte de los organizadores y mecenas que perpetúa a una figura insigne de la cultura local

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 24 de enero 2026, 12:44

Comenta

La convocatoria del IV Certamen Poético Internacional 'Ciudad de Andújar Pablo Alcalde Higueras,' se ha convertido en una iniciativa cultural consolidada que sitúa a la ... ciudad como punto de encuentro de la poesía y la creación literaria a nivel nacional e internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Posibles nevadas en Granada capital y estos pueblos de la provincia: horas clave y zonas afectadas
  2. 2 Un terremoto se deja sentir de madrugada en el Cinturón de Granada
  3. 3 Reabierto el Puerto de la Mora tras una noche sin incidencias meteorológicas
  4. 4

    Una jueza granadina instruirá la tragedia de Adamuz, el mayor siniestro de la alta velocidad española
  5. 5

    «Los Bomberos han aporreado la puerta y nos han pedido que saliéramos del bloque»
  6. 6 Trepa hasta un tercer piso a plena luz del día para okupar una casa en el centro
  7. 7 Estefanía y Marta devuelven la vida a un pequeño pueblo de Granada con su ludoteca para seis niños
  8. 8 Dos niñas sientan en el banquillo a su padre con una falsa acusación de maltrato
  9. 9 Fallece José María Guadalupe, exconcejal de Granada y columnista de IDEAL
  10. 10 El Ayuntamiento de Granada activa un plan especial ante la posible nevada del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Certamen Poético Internacional Pablo Alcalde sitúa a Andújar en encuentro de la creación

El Certamen Poético Internacional Pablo Alcalde sitúa a Andújar en encuentro de la creación