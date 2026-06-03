El IV Certamen Poético Internacional Pablo Alcalde cumple los objetivos marcados

El madrileño de Alcobendas, José Carlos Vara Mata, se ha alzado con el primer premio de la modalidad general del IV Certamen Poético Internacional Ciudad ... de Andújar 'Pablo Alcalde Higueras'. Se embolsa los 500 euros, con los lo que está dotado este galardón, que ha adquirido tintes de consolidación.

El granadino de Santa Fe, Diego Caba García, se hizo con el segundo premio, dotado con 300 euros. El madrileño de Arganda del Rey, Francisco Luque Bonilla ganó el tercer premio, con 200 euros. Los dos premios de la modalidad local se lo adjudicaron Beatriz Carmona Serrano y María Jesús Jiménez López.

Acto de entrega

El acto de entrega de premios se celebró este viernes en el salón de actos de Casa Municipal de la Cultura. Estuvo organizado por la familia Alcalde Tirado y la asociación Anduxar. Contó con el patrocinio y la colaboración de la (Fundación Caja Rural de Jaén, Vidal Moya e Hijos, Pan de Olivo, Aromas de Jaén y Edes, el coro Junco en Vuelo y las concejalías de Turismo y Cultura.

En representación del Ayuntamiento asistieron los concejales. Emilio Rodríguez y Rosa Sola. La organización ha señalado que se han cubierto las expectativas marcadas para la presente edición con la participación de 300 obras y la calidad de las obras presentadas.

El Certamen Poético Internacional Ciudad de Andújar 'Pablo Alcalde Higueras', honra y dignifica el legado del que fuera Hijo Adoptivo de la Ciudad y que contribuyó en vida a engrandecer la vida cultural de la ciudad con la creación de una rondalla, el célebre grupo Los Románticos y enseñó de forma abnegada a tocar los instrumentos a generaciones de iliturgitanos.

Este certamen tiene vocación de continuidad y este año ha coincidido con el 30 aniversario del fallecimiento de Pablo Alcalde, acaecido en el año 1996. El año que viene se conmemora en 100 aniversario de su nacimiento que tuvo lugar el día 25 de enero de 2027.