El certamen Grito de Mujer coloca el foco en la problemática de las emigrantes

'Grito de Mujer Sin Frontera', se trata de una iniciativa que une cultura y reivindicación en defensa de la igualdad, que la asociación cultural ... Anduxar desarrolla todo este mes de marzo por varios lugares de la ciudad y enclaves de la provincia y que se convierte en un espacio de reflexión, expresión artística y compromiso social, reafirmando la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, donde la mujer se convierte en el epicentro.

El presidente de Anduxar, Juan José González, ha indicado que este año se ha enfocado en las mujeres emigrantes que dejan sus países y sus entornos y por las dificultades que pasan a los lugares que llegan.

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'Grito de Mujer si Frontera', que se celebra paralelamente en 28 países, ha pasado por el salón de plenos del Ayuntamiento de Andújar, el Centro de Adultos Pedro de Escavias, el Centro de Participación Activa y varios poblados y se cerrará en la ciudad el 21 de marzo en el Palacio de los Niños de Don Gome, aprovechando el Día Internacional de la Poesía. También recorre los municipios de Sabiote, Torredelcampo, Bailén y Linares, y en esta ciudad se integra dentro del programa 'Ser Mujer.' Juan José González destaca el nivel de implicación y sensibilización de las mujeres participantes en los distintos sitios en los que se realiza.