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Participantes en el acto desarrollado en el Centro de Adultos. CEDIDA

El certamen Grito de Mujer coloca el foco en la problemática de las emigrantes

8-M ·

El colectivo Anduxar arraiga este iniciativa cultural en la ciudad, de carácter universal, para darle voz a las mujeres

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 16 de marzo 2026, 20:08

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'Grito de Mujer Sin Frontera', se trata de una iniciativa que une cultura y reivindicación en defensa de la igualdad, que la asociación cultural ... Anduxar desarrolla todo este mes de marzo por varios lugares de la ciudad y enclaves de la provincia y que se convierte en un espacio de reflexión, expresión artística y compromiso social, reafirmando la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, donde la mujer se convierte en el epicentro.

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El certamen Grito de Mujer coloca el foco en la problemática de las emigrantes