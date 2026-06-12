El certamen de Andújar Flamenca lanza su primer concurso de dibujo y diseño

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, convoca la primera edición del Concurso de Dibujo y ... Diseño 'Pinta Lunares, Andújar Flamenca' una iniciativa cultural y educativa que nace con el objetivo de fomentar la creatividad artística entre niños y jóvenes y promover el conocimiento y la difusión de la cultura flamenca entre las nuevas generaciones.

El certamen se organiza con motivo de la próxima celebración de la XVI edición de Andújar Flamenca y en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, que se celebra cada 16 de noviembre. La propuesta busca acercar el universo del flamenco a los escolares de toda Andalucía a través del arte, fortaleciendo además los vínculos entre los centros educativos y uno de los eventos culturales y de moda flamenca más importantes de Andalucía Oriental como es Andújar Flamenca. El director de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, ha destacado la dimensión educativa y promocional de esta iniciativa. «Queremos contar con la implicación masiva de la comunidad educativa, no solo de Andújar, sino de toda la provincia y Andalucía», anuncia.

Difusión

Este certamen se trata de una iniciativa cultural que llevará Andújar Flamenca hasta el germen familiar, buscando la participación activa de los centros educativos y de las familias como herramienta, «para promocionar y difundir nuestra pasarela y todo lo que representa», ha señalado. Pérez subraya, además, la vinculación del concurso con la celebración del Día Internacional del Flamenco. «Nuestro objetivo es que los colegios tengan a Andújar Flamenca como una referencia para la conmemoración de una fecha tan significativa como el 16 de noviembre, contribuyendo a acercar el flamenco, sus valores y su riqueza cultural a niños y jóvenes», proclama Pérez,

Los participantes deberán inspirarse en el mundo del flamenco y en el entorno de Andújar Flamenca, reflejando aspectos como la moda flamenca, la pasarela, el ambiente de la Plaza de España, las actuaciones musicales y de baile o cualquier elemento relacionado con este evento cultural y social.