Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Torres y Amador Caler posan con el cartel. ANDÚJAR IDEAL

Cerca de 30 vehículos históricos se citan este fin de semana en Andújar

COLECCIONISMO ·

Ayer se presentó el XXIVencuentro que reunirá a varias generaciones de coleccionistas provenientes de distintas provincias de España

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 7 de abril 2026, 13:40

Comenta

Ayer lunes se presentó el XXIV Encuentro de Vehículos Históricos Ciudad de Andújar, que se celebrará del 10 al 12 de abril con la participación ... de cerca de 30 vehículos históricos procedentes de distintos puntos de la geografía española como Álava, Pontevedra o Alicante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aviso del dueño de 20 gasolineras por el precio del combustible y el abastecimiento
  2. 2 Agrede con un hacha a tres vecinos en Montefrío y deja grave a uno de ellos
  3. 3

    El radar de Granada que pone 64 multas al día
  4. 4 El único niño de un pueblo de Granada saca una procesión: «Me hace ilusión que la gente venga»
  5. 5 Locura por el bar de Granada con menús a cuatro euros: «Vendemos más de 80 al día»
  6. 6

    ¿Por qué lleva varios días multando este radar de la Circunvalación?
  7. 7

    «Al darme la vuelta, ellas estaban tiradas en el suelo; él ha tirado el hacha y ha salido corriendo»
  8. 8

    Los nombres del PSOE de Granada capital para la lista al Parlamento
  9. 9

    Las dos mujeres atacadas con un hacha en Montefrío permanecen en estado crítico
  10. 10 El cachopo granadino que aspira a ser el mejor de España: «Es espectacular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cerca de 30 vehículos históricos se citan este fin de semana en Andújar

Cerca de 30 vehículos históricos se citan este fin de semana en Andújar