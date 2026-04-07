Cerca de 30 vehículos históricos se citan este fin de semana en Andújar

Ayer lunes se presentó el XXIV Encuentro de Vehículos Históricos Ciudad de Andújar, que se celebrará del 10 al 12 de abril con la participación ... de cerca de 30 vehículos históricos procedentes de distintos puntos de la geografía española como Álava, Pontevedra o Alicante.

El concejal de Festejos, Antonio Torres, destacó la consolidación de esta cita, que cuenta con la colaboración municipal y que volverá a reunir piezas únicas del patrimonio del motor, algunas de principios del siglo XX, correspondientes a las décadas de los años 1920, 30 y 40. El encuentro tendrá carácter no competitivo y se desarrollará como un desfile y homenaje al patrimonio histórico automovilístico, «con actividades que incluyen la exposición de vehículos en la Plaza de España, recorridos por Andújar y la comarca y la tradicional subida al Santuario de la Virgen de la Cabeza», afirmó

La programación comenzará el viernes con la recepción de participantes y la exposición pública de los vehículos en la Plaza de España, prevista entre las 18:00 y las 19:00 horas, donde vecinos y visitantes podrán conocer de cerca estos automóviles históricos. Durante el fin de semana, los participantes realizarán diferentes rutas por la comarca, incluyendo un recorrido por las localidades de Arjona, Porcuna y Torredonjimeno, así como la subida final al Santuario.

Reunidos por la pasión

El presidente del Club de Vehículos Históricos de Andújar, Amador Caler, subrayó el carácter especial de esta edición, destacando que: «Andújar se convierte en el escenario perfecto para reunirnos en torno a una pasión que une generaciones y mantiene viva la historia del automóvil». Asimismo, señaló que el encuentro., «vuelve a ser una oportunidad para reencontrarnos, compartir

experiencias y seguir consolidando este evento como una cita imprescindible para los amantes de los vehículos históricos».

Desde el Ayuntamiento también se puso en valor el carácter turístico y cultural del evento, que combina patrimonio, convivencia y promoción del entorno, con un recorrido final hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza, uno de los momentos más representativos del encuentro.