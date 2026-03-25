43 centros educativos participarán en la III Feria Provincial de la FP

El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada asistió ayer en Jaén a la presentación de la III Feria Provincial de Formación Profesional, ... acompañado por el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, que se celebrará el próximo 15 de abril en el Pabellón Ferial de Andújar.

Este evento contará con la participación de 43 centros educativos de la provincia de Jaén, que ofrecerán información y demostraciones prácticas de sus ciclos formativos abarcando las 24 familias profesionales. Durante la jornada de mañana, de 9:30 a 14:00 horas, tendrá lugar la zona expositiva de los centros participantes. Asimismo, se llevará a cabo un punto de encuentro de empresas para el asesoramiento individualizado, un punto de información con el fin de dar a conocer la oferta educativa y las posibilidades de empleabilidad futura a partir de ésta y actividades complementarias a los centros participantes para conocer el patrimonio cultural y natural de Andújar.

Referente

Este encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para dar a conocer las distintas familias profesionales, fomentar la orientación académica y profesional, y reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo de la provincia de Jaén. Además, servirá como un espacio de información compartida entre estudiantes, familias, centros educativos, empresas y la comunidad en general, donde los asistentes tendrán la oportunidad de explorar la gama de programas de Formación Profesional, conocer las demandas del mercado laboral actual y ce futuro, así como interactuar con expertos en diversos campos profesionales.

Esta Feria se despliega porque se considera la Formación Profesional una herramienta clave para dar respuesta a las demandas del mercado laboral, ofreciendo una formación práctica, adaptada y de calidad. La provincia de Jaén cuenta con una oferta formativa de Formación Profesional que está formada por 53 ciclos formativos de Grado Básico, 129 de Grado medio y 108 de Grado Superior, así como cinco Programas Específicos de Grado Básico y 16 Cursos de Especialización. Colaboran el Ayuntamiento de la ciudad, la Cámara de Comercio de Andújar y empresas de la ciudad andujareña.