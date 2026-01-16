El centro AgroCOVAP amplifica la vasta labor ganadera del municipio

La inauguración del nuevo centro Agro COVAP en Andújar se trata de un espacio moderno y especializado que refuerza el apoyo al sector ganadero y ... al tejido productivo local.

Así se puso de manifiesto ayer en el acto de apertura de este establecimiento en el Parque Empresarial Europa, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y una cooperativa de referencia a nivel nacional. Contó con un amplio respaldo institucional y acompañaron representantes del sector ecuestre, ganadero y agrícola del municipio con una gran incidencia en el devenir de la economía de la ciudad. La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, subrayó la defensa y el apoyo del Gobierno andaluz al sector de la alimentación animal como, «pieza clave en el engranaje ganadero, fundamental para garantizar la seguridad alimentaria».

Peso del sector en la zona

Además de reconocer la labor de COVAP como ejemplo de, «cooperativismo, de integración, de innovación tecnológica y de confianza», la delegada territorial aludió al peso de Andújar en el sector ganadero, con más de 130 explotaciones que ocupan unas 12.000 hectáreas y que suponen un recurso, «vital para la gestión del entorno», señaló.

Desde el Ayuntamiento se entiende que la implantación de esta empresa en el Parque Empresarial Europa supone un nuevo impulso para la economía del municipio y la generación de empleo, «seguimos trabajando para facilitar la llegada de proyectos empresariales que generen oportunidades, crecimiento y futuro para nuestra ciudad y apostamos por nuestro sector productivo», señaló el alcalde, Francisco Carmona, quien alabó la amplitud de las instalaciones, de unos 2.000 metros cuadrados y de que Andújar se convierta en el epicentro estratégico de Jaén por parte de COVAP con una completa oferta para el sector ganadero de la zona.

El presidente de COVAP, Ricardo Delgado, apuntó que estas instalaciones vienen a revolucionar, «nuestro modelo de tienda ganadera y pretendemos ofrecer nuestros mejores servicios a los agricultores, socios, ganaderos y clientes con un amplio catálogo de referencias», dijo Delgado. Este espacio entronca con la filosofía de su grupo de ofrecer soluciones integrales a los clientes, «para el mejor desarrollo de su actividad, porque hoy en día hay una gran cantidad de mascotas a los que servimos una gran variedad de productos en una zona con gran actividad ganadera y cinegética», concluyó Delgado.