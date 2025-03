UNA DE CENTENARIOS

ISABEL RECA ALTOZANO Martes, 11 de marzo 2025, 12:54 Comenta Compartir

En la pasada semana coincidieron dos celebraciones de género femenino, «La Cuaresma» y «La Mujer». En el primero de los casos, la tradicional imposición de la Ceniza abría un periodo de cuarenta día, para los cristianos, de lo que hasta ahora se ha venido entendiendo como de oración y sacrificio, que finaliza con la celebración del Triduo Pascual o lo que ahora llamamos, mas como Religiosidad Popular, la Semana Santa, por aquello de los desfiles procesionales. La ciudad de Andújar, que no es ajena a todo ello, sino todo lo contrario, que desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías tratan de potenciar, no sólo esos desfiles, también llamados catequesis en la calle, sino los cultos en las iglesias que llevan anexos dichas hermandades, lo han hecho, de forma bastante solemne con la salida a la calle, en Vía Crucis Penitencial, con traslado de su actual templo, Santa María la Mayor, capilla de los Reinosos, a la de San Miguel, de un Cristo amarrado a la columna de alto fuste y sudario ajustado a un cuerpo esculpido como talla, hace mas de cien años, periodo que también llevaba sin recorrer calle alguna del que fuera su templo de Santiago, pese a que no se realizo con ese objetivo. Esta joya del Barroco Andaluz, casi olvidada, constituyo el interés masivo de los iliturgitanos que se congregaron en el entorno del casco antiguo y participaron en el Vía Crucis del interior del templo.

Pero tan centenaria como esta imagen es la fábrica de Cera Bellido, cuyas velas, realizadas con cera de abeja, cien por cien de la Sierra de Andújar, acompañaran a la imagen de la Virgen de la Esperanza en la Magna de Roma, el 17 de mayo, llevando así el nombre de Andújar, Jaén y Andalucía por todo el mundo. Esta empresa, provee de velas a numerosas cofradías de toda España. El compromiso de la Junta de Andalucía para con el sector artesanal, ha llevado al delegado del Gobierno Jesús Estrella, junto a la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata y el alcalde Francisco Carmona a realizar una visita a dicha fabrica que aglutina el mayor número de trabajadores que poseen la carta de maestros artesanos de nuestra provincia y que representa una parte importante de nuestra historia y de nuestra tradición, pero sobre todo enfocado a las oportunidades que generan riqueza y empleo. Y aun lo es más el Panegírico de la Virgen de la Cabeza de Salcedo Olid del siglo XVII, que tras la cesión de una familia, el Ayuntamiento ha custodiado y editado para el conocimiento de la ciudadanía, como devocionario de nuestra Patrona, que además, es clave para entender la historia y las tradiciones de la ciudad.

Junto a todo esto y aún no tan centenario, se celebró el Día de la Mujer, que por cierto ya iba siendo hora que se le quitara lo de trabajadora, pues parecía que no todas lo éramos. Pero como siempre o casi siempre, por un lado fue la celebración institucional y por otra Iris. Mientras el Ayuntamiento bajo el lema «Universo 8 M» colocó en el centro de la escena a las mujeres que, a lo largo de la historia, han sido injustamente silenciadas en el ámbito científico y tecnológico la con la lectura del manifiesto a cargo de la prestigiosa científica e investigadora África Ruiz Mora, cuya brillante trayectoria incluye colaboraciones con la NASA en el estudio de la energía oscura y el desarrollo de tecnología espacial de última generación. Esta marmolejeña de nacimiento y andujareña de adopción como reconocimiento a su extraordinaria labor y su ejemplo edificante, el alcalde, Francisco Carmona, le hizo entrega de un galardón simbólico, destacando su papel en la construcción de un futuro más igualitario y su contribución al avance del conocimiento humano. El Ayuntamiento de Andújar pretendió demostrar así que la lucha por la igualdad no es solo una cuestión de discursos, sino de acciones concretas que reivindican el papel de la mujer en todos los ámbitos del conocimiento y la cultura. Por su parte Iris, Asociación de Mujeres Progresistas reconoció las historias en favor de la igualdad a Yolanda Sáez de Tejada e Inmaculada García por su compromiso con la igualdad así como por su labor en pro del feminismo y del empoderamiento de las mujeres. Inmaculada García fue una de las socias fundadoras del colectivo feminista, de la asociación de mujeres en Arjonilla y como edil en la localidad arjonillera, propició la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer. Y Yolanda Sáez de Tejada escritora reconocida por su habilidad para conectar con el público, ofreciendo herramientas prácticas y motivacionales para el éxito personal y profesional, inspirando a mujeres profesionales a alcanzar su máximo potencial.