Más de un centenar de personas participan en el proyecto de ocio y tiempo libre de Afemac

Romper las barreras del aislamiento y devolver a las personas con problemas de salud mental el protagonismo sobre su propio tiempo libre es el eje ... central de Re-Conectando. Esta iniciativa, desarrollada por la asociación AFEMAC con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén, propone un modelo de intervención en el que las relaciones interpersonales actúan como motores de inclusión.

El ocio se consolida en este proyecto como un espacio seguro de aprendizaje y crecimiento, diseñado por las más de 120 personas participantes para fortalecer su autoestima y su vínculo con el entorno social.

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, ha subrayado la importancia de este tipo de acciones para dar al ocio una consideración de «vía esencial para la salud mental. Este proyecto es un buen ejemplo de cómo la participación activa en el entorno puede transformar la calidad de vida y romper las barreas del aislamiento».

El programa ofrece un lugar de encuentro diario donde se desarrollan talleres creativos, salidas culturales y actividades deportivas. Este enfoque participativo garantiza que cada persona participante elija libremente cómo vivir su tiempo de descanso, fomentando una normalización plena que impacta directamente en su bienestar emocional y en su calidad de vida.

A través del proyecto, las personas que participan pueden «estimular las habilidades sociales y la autorregulación emocional, facilitando que el tiempo libre sea un motor de recuperación integral. Gracias al apoyo de la Fundación Caja Rural de Jaén, logramos que la salud mental deje de verse a través del estigma y pase a vivirse desde la inclusión, el respeto y el crecimiento personal», ha señalado la presidenta de Afemac, Margarita Mata.

Para el ejercicio 2026, el proyecto incorpora la iniciativa Sanamente, impulsada por FEAFES Andalucía, que permitirá a las personas participantes realizar una salida al entorno natural de la provincia, siendo Baños de la Encina el destino elegido este año. Asimismo, AFEMAC mantiene su alianza con AMECO Andújar para integrar la sostenibilidad medioambiental en sus rutas, contando con guías especializados que elevan la calidad de las experiencias culturales y naturales.

Rural Solidaria 2026

Esta convocatoria está destinada a impulsar proyectos desarrollados por entidades que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, enfermedad crónica y adicciones. Una línea de colaboración dirigida a las personas que pertenecen a asociaciones que trabajan en los ámbitos anteriormente mencionados y que serán los beneficiarios directos de las intervenciones de los profesionales.

Además, los profesionales que trabajan con estos colectivos serán otro de los grupos beneficiados, ya que la mayoría de entidades destinan el importe de las ayudas a sufragar todo o parte de las nóminas o seguros sociales de las personas que intervienen en los proyectos.