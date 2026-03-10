Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Personas que se integra en los talleres de Afemac en una de la actiividades desarrollladas en el polideportivo municipal. FUNDACIÓM CAJA RURAL DE JAÉN.

Más de un centenar de personas participan en el proyecto de ocio y tiempo libre de Afemac

SOCIEDAD ·

Esta iniciativa, respaldada por la Fundación Caja Rural de Jaén, impulsa la autonomía de estas personas a través de experiencias de convivencia

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 10 de marzo 2026, 17:50

Comenta

Romper las barreras del aislamiento y devolver a las personas con problemas de salud mental el protagonismo sobre su propio tiempo libre es el eje ... central de Re-Conectando. Esta iniciativa, desarrollada por la asociación AFEMAC con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén, propone un modelo de intervención en el que las relaciones interpersonales actúan como motores de inclusión.

