El CEIP Capitán Cortés fomenta los hábitos saludables desde edades muy tempranas

La III Feria de la Salud, organizada por el CEIP Capitán Cortés de Andújar, reunió ayer en el Palacio de los Niños de Don Gome ... a alrededor de 800 escolares de distintos centros educativos de la ciudad en una jornada dedicada a la promoción de hábitos de vida saludables, la convivencia y el bienestar emocional.

Esta feria contó con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano;del alcalde de la ciudad, Francisco Carmona, y la directora del CEIP Capitán Cortés, María Jesús Galisteo, aparte de miembros de la Corporación Municipal.

La III Feria de la Salud se configuró como un espacio educativo abierto a toda la comunidad educativa, en el que se desarrollaron distintas actividades, talleres y propuestas participativas dirigidas al alumnado de diferentes etapas educativas, con el objetivo de fomentar el bienestar físico, emocional y social entre los jóvenes del municipio.

Entre las experiencias educativas presentadas, destacaron talleres relacionados con la actividad física y la salud, los cinco sentidos, la musicoterapia, la inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo, el cambio climático y su relación con la salud, la inteligencia emocional, el mindfulness, así como actividades vinculadas al deporte y al ajedrez educativo. Asimismo, el Conservatorio Profesional de Música de Andújar participó con una actuación de la orquesta de cuerda bajo el lema '¿Cuál es tu superpoder?' mientras que el IES Nuestra Señora de la Cabeza, desarrolló un taller de radio y retransmisión en directo, integrado en el conjunto de actividades celebradas en el transcurso de la jornada.

Convivencia

Durante el encuentro, alumnado de los centros educativos de Andújar se integraron en las distintas experiencias prácticas y talleres organizados en colaboración con entidades y colectivos locales, entre ellos la Asociación de Gimnasia de Mayores del Ayuntamiento de Andújar, la Asociación de Baile de Adultos Los Bailongos, Cruz Roja Española y el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, entre otras. La celebración de esta tercera edición certificó la colaboración entre la comunidad educativa y las distintas entidades participantes en el desarrollo de iniciativas orientadas a la promoción de la salud, la participación y los valores educativos entre el alumnado.

El Hospital Alto Guadalquivir compartió con alumnos, familias y docentes la importancia de los hábitos saludables y el cuidado de la salud desde edades tempranas y destacó como el CEIP Capitán Cortés fomenta la educación en salud de los más pequeños al entender que la prevención y la educación son la mejor medicina.