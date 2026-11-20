El Ayuntamiento de Andújar ha presentado en el Salón Internacional del Caballo (SICAB) el cartel anunciador de ANDUCAB 2027, en un acto celebrado con la ... colaboración de ANCCE y en presencia de representantes del sector ecuestre y de los municipios que forman parte del calendario nacional de concursos de Pura Raza Española.

La obra es del pintor andujareño Antonio de la Rosa, que ha encontrado su inspiración en la historia del caballo de Pura Raza Española y en el impulso que la monarquía, especialmente durante el reinado de Carlos III, dio a la conservación y mejora de esta raza. La imagen recoge la belleza, la elegancia y la morfología de un caballo que constituye parte del patrimonio ecuestre.

Durante la presentación se avanzaron también las principales novedades de la próxima edición, que tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre de 2027. ANDUCAB celebrará su vigésima tercera edición con el Concurso Morfológico y Funcional de Pura Raza Española y dos concursos nacionales, Doma Vaquera y Equitación de Trabajo, ambos puntuables para la Copa ANCCE.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona Limón, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por seguir haciendo crecer el concurso y situarlo entre las grandes citas del calendario ecuestre. «ANDUCAB es un proyecto en el que creemos firmemente. Supone una oportunidad para proyectar el nombre de Andújar, respaldar el trabajo de nuestros ganaderos y criadores y contribuir a la promoción del caballo de Pura Raza Española. Queremos que cada edición dé un paso más y que quienes participan encuentren en nuestra ciudad un concurso de calidad, con buenas instalaciones, servicios y condiciones para competir».

El Ayuntamiento mantiene su apuesta por seguir elevando el nivel del certamen mediante medidas de apoyo a los participantes, como el incremento de las ayudas a ganaderos, los premios en metálico y la participación gratuita, junto a la mejora continua de las instalaciones y los servicios destinados a profesionales y criadores.

Otra de las novedades será la renovación de la imagen de marca de ANDUCAB, con un nuevo logotipo que integra la A de Andújar y la silueta del caballo de Pura Raza Española, reforzando su vinculación con la ciudad y con su identidad como Pórtico del Caballo Andaluz.

A esta renovación se suma la puesta en marcha de una página web propia que centralizará toda la información del concurso: calendarios, puntuaciones, resultados, información técnica, galerías fotográficas y contenidos de interés para ganaderos, profesionales, aficionados y medios de comunicación.

La programación también buscará ampliar la actividad más allá de los días de competición, con propuestas como escuelas ecuestres, cursos y otras actividades paralelas que permitan acercar el mundo del caballo a nuevos públicos y generar conocimiento y afición.

ANDUCAB es un concurso de tres estrellas, puntuable para SICAB y situado entre los certámenes mejor valorados de su categoría. Su nivel queda reflejado también en los resultados de ejemplares que, tras competir en Andújar, vuelven a destacar y conseguir importantes reconocimientos en SICAB.

Carmona ha subrayado también la importancia de la colaboración con ANCCE y con el conjunto del sector ecuestre para continuar avanzando: «Queremos que ANDUCAB siga ganando reconocimiento, que los ganaderos confíen en nuestro concurso y que Andújar sea un punto de encuentro para todos los que comparten su pasión por el caballo. Estamos trabajando para ofrecer una edición a la altura de ese objetivo».

Con esta presentación, el Ayuntamiento de Andújar da a conocer las líneas de trabajo de una nueva edición con la que pretende seguir consolidando ANDUCAB en el calendario ecuestre nacional, ofrecer oportunidades a los ganaderos y contribuir a la promoción y mejora del caballo de Pura Raza Española.