La carretera del Barrero celebra este fin de semana su vigésima novena verbena

La zona de la carretera del Barrero celebra desde hoy viernes día 28 de agosto y hasta este domingo día 30, su vigésima novena verbena, ... que va a arrancar esta noche con su copa de convivencia, a partir de las 21:30 horas, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Carretera del Barrero, que organiza estos fastos en colaboración con el Ayuntamiento.

El presidente de este colectivo vecinal, José Antonio Peinado, indica que será un buen pretexto para unir a los más de 200 vecinos que viven en esta zona de la ciudad que conecta el entorno del Cementerio de la ciudad con los cerrillos, por lo que se trata de un enclave campestre y bucólico.

Mañana sábado la agenda se va a intensificar porque desde primeras horas de la mañana, ya se han fijado actividades. La sede acogerá los concursos de dibujo, gastronómicos, de billar y futbolín y el de dardos, a los que se sumarán las carreras de saco y de cintas en bicicleta, «queremos mantener nuestras actividades ya tradicionales, para el disfrute de todos los vecinos», constata Peinado.

Música variada

Ya por la noche, a partir de las 22:30 horas, se entregarán los premios de las distintas pruebas, una ceremonia que precederá a las actuaciones de Ecos de Sierra Morena y del dj Pablo Merchan, por lo que la propuesta musical será muy variada para el deleite de los asistentes que apurarán hasta los primeros rayos del alba.

El domingo día 30 se va a celebrar la misa en honor de Santa Rosa, a partir de las nueve de la noche en la finca de Santa Rosa donde viven los descendientes de Isidro y Apolonia, creadores de la festividad religiosa a finales de la década de 1950. Allí se venera una talla de Santa Rosa, que antes procesionaba por la zona.