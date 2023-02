LA CARRERA

Las próximas elecciones municipales definirán la composición política del Ayuntamiento. / J. C GONZÁLEZ

Que estamos a las puertas de unas elecciones municipales nadie lo duda, a tenor de las informaciones que se vienen sucediendo día si y día también, tanto en la ciudad de Andújar, como en el resto de las ciudades de la geografía española. Desde obras faraónicas a lo más cotidiano que pueda hacer una persona, todo es noticiable, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales. Lo mismo ocurre con la proyección de los candidatos de las diferentes formaciones y partidos políticos. Ya apuntamos que los andalucistas estaban por aquello de que el que da primero, da dos veces. Por ello fueron los primeros en inaugurar su sede electoral y los primeros en presentar oficialmente a su candidata Encarna Camacho, siguiéndole unas comparecencias, unas más acertadas que otras, con matiz electoralista.

Del candidato de Ciudadanos, Pedro Gallardo, funcionario del Ayuntamiento que quiere pasar de trabajar en él a gobernarlos, hemos visto su puesta en escena, aprovechando «Andújar Flamenca», mientras que el de la coalición de izquierdas, Juan Francisco Cazalilla, por el hecho de ocupar la responsabilidad del área de Cultual, actualmente, tiene garantizada la foto, además de ser ya presentado de manera oficial. Los dos grandes, PP y PSOE, hasta hoy sólo conocíamos que sí que serian el actual portavoz de la oposición mayoritaria, Francisco Carmona y el alcalde Pedro Luis Rodríguez.

Ayer se presentó en el barrio donde vive al candidato del PP, Francisco Carmona, con una novedosa y original puesta en escena, de una persona muy vinculada a la calle y los iliturgitanos por su profesión de profesor y por su inclusión en el mundo romero y devoto de la Virgen de la Cabeza, a través de las peñas romeras. Rodeado de un equipo de buenos profesionales de la comunicación, Paco Carmona, salió al ruedo electoral, por segunda vez, después de «salvar los muebles», y de qué manera, en las pasadas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, no estaba precisamente en sus mejores momentos.

En cuanto al PSOE, a la espera de esa presentación oficial de Pedro Luis Rodríguez, que sí que será su primera vez, tras caer en la alcaldía después de la renuncia del que fueramcandidato y ganase las elecciones, Francisco Huertas, es de suponer que estarán estudiando y diseñando la mejor manera y el mejor momento político del PSOE, sobre todo a nivel nacional. Hasta entonces, todo es rumorología, en cuanto a la composición de su lista, que está levantando mucha polvareda, cuando se habla de la posible inclusión o ya no, de determinado dirigente de organización religiosa. Con verdad o no, está en la calle, aunque es presumible que ante el conflicto que ha saltado recientemente, cada uno quede en su casa y Dios en la de todos. También, al ser quienes en la actualidad, son gobierno municipal aunque en coalición con el bloque más a la izquierda, hace que se esté más pendiente de quienes acompañarán, repitiendo o no, al candidato.

Los días corren y las fechas de presentación cumplen, por lo que es de esperar que esté al caer la convocatoria. Mientras continúan con actividades, al ser posible exteriores y de repercusión ciudadana, como la del cordero segureño o el Carnaval, que por cierto, en esta ocasión, el pasado sábado, no tuvo la respuesta de los años anteriores a la pandemia, mientras que los más pequeños, de algunos colegios, llenaron las calles de colorido. Del partido denominado de ultraderecha, o sea Vox, nada se sabe o lo que se sabía ya no es; si será candidato o candidata, posiblemente el balón sigue estando en el tejado de la duda, pero deben darse prisa en bajarlo.