Cáritas Interparroquial se encamina hacia la atención del siglo XXI

. Cáritas Interparroquial de Andújar presentó el pasado lunes por la noche, en el salón de actos de residencia San Juan de Dios, el proyecto ... de su nueva sede, que se enmarca dentro de las actividades de Andújar en Misión, que como significó en su introducción el diácono permanente, Andrés Borrego. «Va a suponer el cimiento de lo que el Señor y la Virgen de la Cabeza quieren del testimonio de nuestra fe», significó en su introducción al acto el también consiliario de Cáritas en Andújar.

El coordinador de Cáritas Interparroquial de Andújar, Manuel Ruz, subrayó que Andújar en Misión va a suponer el principio de un nuevo tiempo, «será una experiencia transformadora de nuestra comunidad», aseveró Ruz. Sobre la nueva sede, se va a asentar la acción social de Cáritas Interparroquial. Ruz recordó que este proyecto se debe a dos mujeres, Carmen Recuerda y María Reyes, que en su día cedieron sus propiedades para la financiación del proyecto de la nueva sede. «Que va a complementar la labor que desarrollan los equipos parroquiales, atendiendo ahora las necesidades más complejas y ofreciendo una ayuda más técnica», detalló Ruz, quien avanzó que este proyecto condensará las Cáritas del siglo XXI, «que se va a acercar a todos los rincones de la diócesis de Jaén».

Cáritas en Andújar está conformada por siete equipos parroquiales, un total de 53 voluntarios que atienden a 327 familias en el municipio. La nueva sede asistirá a las mujeres, inmigrantes y niños, «queremos ir más allá en el reparto de alimentos porque nos vamos a centrar en la promoción de las personas, a través del empleo y la capacitación», especificó el coordinador de Cáritas Interparroquial. Para ello Cáritas formará al voluntariado en la formación.

Ubicación

El nuevo edificio de Cáritas se ubicará en la calle Jaén, en una zona que conecta la zona de La Silera con el centro histórico y comercial de la ciudad. Cáritas lleva un año y medio trabajando en la sede, tras quedarse sin la guardería. Tres equipos han abanderado la consecución de la nueva sede, que tendrá un punto de empleo homologado por la Junta de Andalucía. En junio podría estar listo, porque las obras de reforma se hallan en proceso de ejecución.

La directora de la residencia de Cáritas de la ciudad y una de las coordinadoras del proyecto de la nueva sede, Lourdes María Roldán -a la sazón responsable del Programa de Mayores de Cáritas Diocesana de Jaén- explicó que se va a asentar en cinco áreas de atención a las diferentes realidades con las que se topa el voluntariado. El primer apartado será el de la creación de empleo, otro será dedicado a las personas mayores orientada a la soledad, otra área se consagrará a las personas migrantes, pasando por la infancia y la mujer. Cada departamento, se centrará en las necesidades específicas de estos colectivos y sectores con una gran coordinación.

El arcipreste de la ciudad, Carlos Moreno, indicó que detrás de este proyecto ambicioso, «se encuentran muchos corazones generosos y el Señor les ayudará a ser creativos para aportar y dar su vida por las personas más necesitadas», apostilló Moreno, quien calificó esta nueva sede como la punta de lanza de la Misión en Andújar.