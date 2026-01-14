Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Moreno, Manuel Ruz y Lourdes María Roldán durante la presentación de la sede. GONZÁLEZ
La nueva sede de Cáritas atenderá a las mujeres, migrantes, niños, mayores y diseñará acciones formativas para el empleo

Cáritas Interparroquial se encamina hacia la atención del siglo XXI

SOLIDARIDAD ·

Sus responsables presentan la nueva sede, enmarcada en Andújar e Misión, que realizará la asistencia que requiere hoy en día la sociedad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 14 de enero 2026, 11:37

Comenta

. Cáritas Interparroquial de Andújar presentó el pasado lunes por la noche, en el salón de actos de residencia San Juan de Dios, el proyecto ... de su nueva sede, que se enmarca dentro de las actividades de Andújar en Misión, que como significó en su introducción el diácono permanente, Andrés Borrego. «Va a suponer el cimiento de lo que el Señor y la Virgen de la Cabeza quieren del testimonio de nuestra fe», significó en su introducción al acto el también consiliario de Cáritas en Andújar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour responde a El Corte Inglés y hunde el precio de una conocida marca de aceite de oliva
  2. 2

    Así será el nuevo parque inundable de Granada con y sin lluvia
  3. 3 Se queja porque «cobran las tapas» y la respuesta del bar se hace viral: «Vergüenza tenía que darle»
  4. 4 Un joven de 25 años fallecido y otro de 21 grave tras salirse de una vía de servicio en Huétor Tájar
  5. 5

    «Me abordó por la espalda, me golpeé la cabeza en el suelo y se llevó mi bolso»
  6. 6 ¿Se ve la baliza V-16 en plena autovía por la noche? El ejemplo de la A-7 en Granada
  7. 7 Controlado el incendio de Alfacar en el paraje La Alfaguara
  8. 8 El delantero Gonzalo Petit se acerca al Granada CF
  9. 9

    La nueva vida del Capricho de Monachil: de merendero a quinto Meliá de Granada
  10. 10

    Agrede sin mediar palabra a dos mujeres en una lavandería del Realejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cáritas Interparroquial se encamina hacia la atención del siglo XXI

Cáritas Interparroquial se encamina hacia la atención del siglo XXI