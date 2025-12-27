La candidatura de la Hermandad del Buen Remedio se muestra activa en Navidad
HERMANDADES ·El próximo día 9 de enero organizan los comicios donde Francisco José Expósito concurre con una remozada lista que está trabajando por causas solidarias en esta Navidad
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Sábado, 27 de diciembre 2025, 18:15
La Hermandad del Buen Remedio anda embarcada en la renovación de su junta de gobierno, porque culmina el periodo del mandato de su hermano mayor, ... Ángel Luis Calzado, tras haber cumplido las dos etapas estipuladas.
El viernes día 9 de enero de 2026, sus cofrades están llamados a las urnas, de siete y media de la tarde a diez de la noche, en los salones parroquiales de Santa María la Mayor. Pues en estos comicios solo concurre una candidatura, la que encabeza Francisco José Expósito, que se está mostrando muy activa en esta época navideña. El pasado día 20 de diciembre organizó una zambomba benéfica en el antiguo Gran Café, donde se agotaron todas las entradas.
Los fondos recaudados van a parar a la asociación de cáncer infantil Andex. Esta zambomba incluyó un menú y las actuaciones de los grupos 'Al son de la Navidad' y los Calcao,s en una jornada que resultó inolvidable para la hermandad en general. Una vez finalizada la zambomba benéfica, la candidatura donó todos los pascueros que sirvieron para decorar la misma, a los titulares, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Remedio para engalanar sus altares en esta época navideña. Mientras, a través de las redes sociales están presentando a los miembros de la candidatura y el programa.
