El Partido Socialista de Andújar ha realizado esta mañana un reparto electoral junto a la secretaria general local, Micaela Navarro y los candidatos al Senado ... por la provincia de Jaén, José Latorre y Luis Romero con el objetivo de dar a conocer las propuestas y compromisos de la formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Latorre ha incidido en la importancia de estos comicios a la hora de seguir consolidando políticas sociales, «como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones, medidas esenciales para mejorar las condiciones de vida de la gente». Para ello, añade, «es necesario concentrar el voto de los y las jiennenses en el proyecto que ofrece Pedro Sánchez para seguir avanzando hacia un país mejor».

Por su parte, el joven candidato de Andújar ha explicado que «frente a los insultos y la crispación existe otro tipo de hacer política que repercute directamente en nuestros pueblos y ciudades, ya que busca solucionar los problemas reales de la gente y sobr etodo de los jóvenes, como la situación de la vivienda, que no solo requiere la intervención de los precios del mercado, sino también del impulso de programas que favorezcan alquileres más asequibles y ayudas para poder adquirir una primera vivienda». «Igualmente, creemos que la educación no puede ser un lujo para unos pocos y por ello, desde el Partido Socialista seguiremos ampliando las becas como las del programa ERASMUS, transformando la FP con una mayor oferta de plazas públicas y propiciando, a su vez, la gratuidad de la matriculación en la Universidad», afirma Romero.

El candidato añadió que el próximo día 29 de noviembre tenemos que conseguir «sacar el odio de las urnas para llenarlas de progreso, de igualdad, de justicia y de oportunidades para todos y todas». Ha añadido que El PSOE va a seguir trabajando para dar respuesta a las necesidades de Andújar y de nuestra provincia, escuchando a nuestros vecinos y vecinas para que la fuerza de la gente siga siendo el motor de todo lo que está por venir: un futuro con más derechos y más bienestar.