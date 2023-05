Campaña y oficialidad

ISABEL RECA ALTOZANO Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

De hoy en ocho días ya sabremos quién dirigirá el destino de la ciudad de Andújar los próximos cuatro años.

No nos engañemos, con o sin 'muleta', está claro que o repite el PSOE o cambia al PP. El resto de partidos o formaciones políticas, que por supuesto salen a ganar, serán, si llegan a ser la llave o la muleta de los dos grandes y esto no es nada contra nadie, porque todos tienen el mismo derecho a alcanzar la alcaldía, pero la realidad es la que es. No hay nada más que asomarse un poquito a la campaña de los seis y a la oficialidad del séptimo, el partido gobernante en la actualidad, el PSOE.

Porque oficialidad, pues porque es de toda lógica aprovechar los mil y un acto que las fechas propician, desde la Romería el pasado mes de abril, a las procesiones, que en esta ciudad no hay semana sin una y a veces hasta dos, como la semana anterior, con doblete del Patrón San Eufrasio, que coge impulso a pesar de las ruedas y Juan Bautista de la Salle. No digamos con carteles y pregones, que todavía colean, unos romeros, otros de advocaciones como el de la Divina Pastora. No sería muy inteligente, por parte del gobierno municipal desaprovechar dichas convocatorias, así como las propias del Miting de atletismo, premio 'El Gallina', entregas de diplomas, clausuras de curso y otros similares. Es de lo más lógico y más productivo, el que te vean que estás ahí, con tus vecinos, que esos trasnochados mítines a los que sólo acuden los tuyos a oír lo que quieren oír. Lo que no quita que en esta semana nos sorprendan con algún acto público y de diversión, aunque la agenda está apretada. No es el caso de la oposición, que son salvo IU-Podemos, el resto. Cada uno se las ingenia con los medios a su alcance y a tenor de la campaña diseñada. Y ahí el PP se ha tomado al pie de la letra eso de que 'El cambio eres tú' y anda reuniéndose, tu a tu, con todos y cada unos de los colectivos, sectores, asociaciones o clubes, haciéndoles participes de ese cambio, precisamente con eso, con el intercambio de posturas, posiciones, necesidades y posibles soluciones. Porque a esta altura de la campaña, a todos nos ha quedado muy claro que ahora nos preocupa el turismo y el comercio como fuente de riqueza, o los jóvenes y mayores, pero…Para eso hay que conocerlos y conocer la realidad de su actual situación, cuando hay quien no sabe ni si algunos existen, como ocurre con el caso de las empresas. Con un Centro Comercial Abierto de los más extensos de Andalucía, no se entiende como en los últimos años ha perdido fuelle y no se ha convertido en el núcleo comercial de la comarca. Claro que para ello necesita de hacerse más accesible y un Plan de Trafico que lleva anunciándose, pero nunca es realidad. Ahora que el PP apuesta por de un Plan especial, que contemple, entre otras la limpieza, el PSOE en el gobierno anuncia la compra deterrenos para aparcamientos. En Turismo, el PP, de la mano de la Junta, que no olvidemos es de su cuerda y en buena sintonía, que si el Parque Medioambiental del Ciprés, que si las obras de las murallas; el PSOE apuesta por las galerías y los subterráneos. Pero siguen siendo muchas las carencias y deficiencias y no vamos a volver al tema de las empresas, aunque Andújar y los iliturgitanos son emprendedores por naturaleza. Pero y el transporte, basta con un autobús los fines de semana al Santuario( vuelta al tema); y el mundo del caballo, de los que existen miles de ejemplares en esta ciudad, cuyos propietarios no ven desde hace años la posibilidad de potenciar su monta y exhibición y eso pese a un Anducab o concurso morfológico.. Estamos en la recta final de esa campaña electoral, para unos y de esa oficialidad para otros. La ciudad se juega dos formas de gobernar, la que está en sintonía con el gobierno de la nación, o sea el modelo socialista; o la que lo hace con el gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, el modelo del PP.