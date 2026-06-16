POR EL CAMINO DE LA FORMACIÓN

Uno de los objetivos marcados en el programa electoral del actual gobierno municipal del PP es la Formación, convencidos de que es el camino para ... progresar y que se desarrolle una ciudad. A lo largo del año, sobre todo en el periodo escolar, son múltiples las actividades que se organizan o se fomentan desde las diferentes áreas del Ayuntamiento y que cuentan con las iniciativas o apoyos de la Administraciones superiores o de otras instituciones. Por recordar algunas de ellas, esta la Feria provincial FP Pyme en la que Andújar acerca el talento al tejido empresarial. Este año han sido más de cuarenta centros de FP de la provincia los que tomaron este punto de encuentro entre empresas y estudiantes para poner en valor las sinergias de la FP Dual. Cámara de Comercio local, Junta de Andalucía y Ayuntamiento .centros educativos, recursos de empleo y empresas se conectan para mostrar todo lo que la Formación Profesional Dual puede ofrecer al desarrollo económico local.

Asimismo, busca sensibilizar al empresariado sobre la importancia de implicarse en la formación del talento y facilitar la incorporación de alumnado cualificado a sus plantillas. Combina la enseñanza en el aula con la experiencia práctica en la empresa, pretende fomentar la colaboración entre centros educativos y empresas, impulsa la empleabilidad y da respuesta a las necesidades reales del mercado laboral en la provincia de Jaén. Esta iniciativa de la cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar a través del programa FP Pyme promovido por Cámara de Comercio de España y Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cofinanciado por la Unión Europea. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Andújar son todo un ejemplo para poner a vista de todos cuan necesaria es esa formación.

Esta Feria se despliega porque se considera la Formación Profesional una herramienta clave para dar respuesta a las demandas del mercado laboral, ofreciendo una formación práctica, adaptada y de calidad. Conocer las demandas del mercado laboral actual y ese futuro, así como interactuar con expertos en diversos campos profesionales. Pero también la Circulación Vial, cuyas Jornadas alcanzan ya su 36 edición. La responsabilidad a la hora de circular con los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, parece que son un juguete y no lo es porque se deben respetar las normas de circulación, porque si no lo hacemos, podemos provocar una tragedia como la ocurrida en la ciudad, que nunca no nos olvidaremos. Resulta curioso que unas Jornadas que fueron pioneras en España no hayan visto unos resultados, que podían haber sido asombrosos, en la ciudad. A la hora de la culpabilidad, todos y ningunos, pero lo cierto es que no es precisamente el tráfico rodado del que pueda presumir la localidad.

Para este verano, El Ayuntamiento ha presentado la Escuela de Verano Ecuestre «Anducab Junior», una nueva actividad formativa y de ocio gratuitas que permitirá que niños y niñas tengan contacto directo con el animal, aprendan a respetarlo, cuidarlo y convivir con él, incluso aunque no procedan de entornos vinculados al mundo ecuestre. Su carácter formativo está centrado en valores como el respeto y cuidado de los animales, la responsabilidad, la disciplina, el contacto con la naturaleza y la convivencia entre iguales. Esta propuesta se enmarca en la identidad local vinculada al caballo de Pura Raza Española y a las tradiciones de Andújar. Además, la actividad está estrechamente ligada a Anducab, ya que el objetivo del proyecto es que ANDUCAB no sea solo un concurso morfológico de referencia, sino que tenga continuidad y se extienda a toda la sociedad, acercando el mundo del caballo a los más jóvenes desde la infancia». Del mismo modo, Andújar Flamenca ha lanzado su primer concurso de dibujo y diseño que lleva por título 'Pinta Lunares' y se concibe con la intención de fomentar la cultura flamenca a las nuevas generaciones. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, ha convocado esta primera edición como una iniciativa cultural y educativa que nace con el objetivo de fomentar la creatividad artística entre niños y jóvenes y promover el conocimiento y la difusión de la cultura flamenca entre las nuevas generaciones, con ámbito no sólo local, sino provincial y andaluz.la vinculación del concurso se ha hecho con la celebración del Día Internacional del Flamenco el 16 de noviembre, contribuyendo a acercar el flamenco, sus valores y su riqueza cultural a niños y jóvenes. La carencia de otro tipo de industrias en la ciudad necesita de buscar caminos que lleven a un determinado tipo de economía y evitar la despoblación, en lo posible.