Cambio de fechas para la Feria Multisectorial de Andújar

ISABEL RECA ANDUJAR 03/06/2026 a las 12:35h.

Creo recordar, si la memoria no me falla, que el lema de la campaña del actual alcalde Francisco Carmona, tenía como eje centrar «el Cambio». ... Un cambio que, a todas luces y con la que está cayendo, políticamente hablando, caliente como las temperaturas de este mes de mayo que nos ha dejado, está resultando de lo más difícil. Sin embargo y pese a algunos, cambios se van llevando a cabo, unos más notables que otros, unos con más aciertos que otros, sobre todo, los referentes a la economía y al desarrollo de la ciudad. El más reciente anunciado es el traslado de la fecha de celebración de la Feria Multisectorial, que ya a partir de su XV edición va a pasar a celebrarse en el mes de junio. Para comenzar, señalar que en principio y hasta tanto veamos su desarrollo, es todo un acierto. En el mes de septiembre, que era cuando se venía celebrando, se había solapado y perdido el fuelle con el que nació, entre ANDUCAB y la Feria de Septiembre, ahora en honor al Patrón San Eufrasio. Cierto que, cuando nació, bajo ANDUMOTOR, fue otra historia, ahora entre eso y otras ferias del entorno provincial, había perdido casi su razón de ser. En esta primera edición de cambio de fechas, del día 4 al 6 de este mes de junio, ya cuenta con más de sesenta empresas, con una apuesta reforzada por el sector agrícola, la automoción, el turismo sostenible y la gastronomía local. Uno de los razonamientos del alcalde Paco Carmona, para este cambio, no sólo de fecha, sino de contenido es la convivencia entre tradición e innovación que es precisamente lo que hace especial a esta feria, además del diálogo mantenido con los sectores implicados, especialmente con el agrícola, «la realidad del campo ha cambiado y la feria debía adaptarse a esa nueva situación». La Feria volverá a incorporar propuestas centradas en el turismo sostenible y de naturaleza, mostrando las posibilidades de ocio, deporte y experiencias vinculadas a la Sierra de Andújar. Además, la nueva fecha, coincidiendo con el inicio del verano, permitirá a numerosas empresas promocionar sus servicios en un periodo especialmente favorable. Una programación de cocina en directo para promocionar la gastronomía y los productos locales, así como un concurso escolar dirigido a alumnado de quinto de Primaria, centrado en los productos de la tierra y del campo andujareño son algunas de las novedades de esta edición, Es importante que el apoyo de las entidades colaboradoras «que han estado junto a esta feria desde sus inicios sigan creyendo en ella quince años después» y que se mantenga el objetivo con el que nació hace quince años: convertir Andújar en un espacio de crecimiento económico y oportunidades.

Otro cambio ha sido posible que la liquidación del presupuesto municipal de 2025, el gobierno la presente con superávit, menor deuda y una economía saneada aumentando su capacidad para afrontar grandes proyectos lo que confirma el cumplimiento de los indicadores económicos y sitúa el pago a proveedores en solo diez días. El Ayuntamiento continúa reduciendo su deuda financiera, dentro del proceso de saneamiento económico iniciado en 2023y la liquidación evidencia además un aumento de la liquidez y de la capacidad de tesorería municipal, lo que permitirá afrontar nuevas actuaciones e inversiones en la ciudad; ha gastado menos de lo que ha ingresado durante el ejercicio, consolidando así una gestión económica equilibrada y una situación financiera estable y cumple con el límite legal de endeudamiento establecido por la normativa estatal una cifra muy por debajo del máximo permitido y que otorga margen financiero para afrontar grandes proyectos vinculados a fondos europeos. El periodo medio de pago a proveedores, situado en diez días, permite agilizar la actividad económica local y facilita la estabilidad de empresas y autónomos que trabajan con la administración municipal. La buena salud económica del Ayuntamiento es fruto de un trabajo duro, concienzudo y de una gestión eficaz de este equipo de Gobierno, que permite, según el alcalde, seguir desarrollando grandes proyectos para la ciudad y, al mismo tiempo, facilitar la actividad económica y la creación de empleo. También la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Andújar y la asociación lince-eco Jándula para impulsar el proyecto «eco-Jándula permitirá respaldar la participación del colectivo andujareño en iniciativas de innovación tecnológica y sostenibilidad vinculadas a la competición internacional Shell Eco-maratón, este año en Polonia donde el colectivo representará a Andújar con un proyecto vinculado a la movilidad sostenible y la innovación aplicada. Gracias a esta colaboración, la ciudad de Andújar y su Ayuntamiento estarán presentes en esta destacada cita europea relacionada con la innovación