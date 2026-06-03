Cambio de fechas para la Feria Multisectorial de Andújar
El más reciente anunciado es el traslado de la fecha de celebración de la Feria Multisectorial
ISABEL RECA
ANDUJAR
Creo recordar, si la memoria no me falla, que el lema de la campaña del actual alcalde Francisco Carmona, tenía como eje centrar «el Cambio». ... Un cambio que, a todas luces y con la que está cayendo, políticamente hablando, caliente como las temperaturas de este mes de mayo que nos ha dejado, está resultando de lo más difícil. Sin embargo y pese a algunos, cambios se van llevando a cabo, unos más notables que otros, unos con más aciertos que otros, sobre todo, los referentes a la economía y al desarrollo de la ciudad. El más reciente anunciado es el traslado de la fecha de celebración de la Feria Multisectorial, que ya a partir de su XV edición va a pasar a celebrarse en el mes de junio. Para comenzar, señalar que en principio y hasta tanto veamos su desarrollo, es todo un acierto. En el mes de septiembre, que era cuando se venía celebrando, se había solapado y perdido el fuelle con el que nació, entre ANDUCAB y la Feria de Septiembre, ahora en honor al Patrón San Eufrasio. Cierto que, cuando nació, bajo ANDUMOTOR, fue otra historia, ahora entre eso y otras ferias del entorno provincial, había perdido casi su razón de ser. En esta primera edición de cambio de fechas, del día 4 al 6 de este mes de junio, ya cuenta con más de sesenta empresas, con una apuesta reforzada por el sector agrícola, la automoción, el turismo sostenible y la gastronomía local. Uno de los razonamientos del alcalde Paco Carmona, para este cambio, no sólo de fecha, sino de contenido es la convivencia entre tradición e innovación que es precisamente lo que hace especial a esta feria, además del diálogo mantenido con los sectores implicados, especialmente con el agrícola, «la realidad del campo ha cambiado y la feria debía adaptarse a esa nueva situación». La Feria volverá a incorporar propuestas centradas en el turismo sostenible y de naturaleza, mostrando las posibilidades de ocio, deporte y experiencias vinculadas a la Sierra de Andújar. Además, la nueva fecha, coincidiendo con el inicio del verano, permitirá a numerosas empresas promocionar sus servicios en un periodo especialmente favorable. Una programación de cocina en directo para promocionar la gastronomía y los productos locales, así como un concurso escolar dirigido a alumnado de quinto de Primaria, centrado en los productos de la tierra y del campo andujareño son algunas de las novedades de esta edición, Es importante que el apoyo de las entidades colaboradoras «que han estado junto a esta feria desde sus inicios sigan creyendo en ella quince años después» y que se mantenga el objetivo con el que nació hace quince años: convertir Andújar en un espacio de crecimiento económico y oportunidades.
Otro cambio ha sido posible que la liquidación del presupuesto municipal de 2025, el gobierno la presente con superávit, menor deuda y una economía saneada aumentando su capacidad para afrontar grandes proyectos lo que confirma el cumplimiento de los indicadores económicos y sitúa el pago a proveedores en solo diez días. El Ayuntamiento continúa reduciendo su deuda financiera, dentro del proceso de saneamiento económico iniciado en 2023y la liquidación evidencia además un aumento de la liquidez y de la capacidad de tesorería municipal, lo que permitirá afrontar nuevas actuaciones e inversiones en la ciudad; ha gastado menos de lo que ha ingresado durante el ejercicio, consolidando así una gestión económica equilibrada y una situación financiera estable y cumple con el límite legal de endeudamiento establecido por la normativa estatal una cifra muy por debajo del máximo permitido y que otorga margen financiero para afrontar grandes proyectos vinculados a fondos europeos. El periodo medio de pago a proveedores, situado en diez días, permite agilizar la actividad económica local y facilita la estabilidad de empresas y autónomos que trabajan con la administración municipal. La buena salud económica del Ayuntamiento es fruto de un trabajo duro, concienzudo y de una gestión eficaz de este equipo de Gobierno, que permite, según el alcalde, seguir desarrollando grandes proyectos para la ciudad y, al mismo tiempo, facilitar la actividad económica y la creación de empleo. También la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Andújar y la asociación lince-eco Jándula para impulsar el proyecto «eco-Jándula permitirá respaldar la participación del colectivo andujareño en iniciativas de innovación tecnológica y sostenibilidad vinculadas a la competición internacional Shell Eco-maratón, este año en Polonia donde el colectivo representará a Andújar con un proyecto vinculado a la movilidad sostenible y la innovación aplicada. Gracias a esta colaboración, la ciudad de Andújar y su Ayuntamiento estarán presentes en esta destacada cita europea relacionada con la innovación