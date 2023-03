El cambio eres tú, parecieron decirle a quienes de forma multitudinaria apoyaron a Francisco Carmona, candidato a la alcaldía del PP en el Ayuntamiento de Andújar, en el acto de presentación de la lista a las elecciones municipales, arropado y con el apoyo expreso de todo el partido, desde la cabeza, con Juan Bravo vicesecretario de Economía y audio del propio Feijoo incluido, a los cargos andaluces, como la consejera Lina García y el secretario regional Antonio Repullo , a provinciales como el delegado el presidente provincial y parlamentario Erik Domínguez. La mano de Jesús Estrella, actual delegado de la Junta en la provincia de Jaén de la Junta de Andalucía, se hizo notar y valer en tan concurrido acto y con tanto peso pesado del partido, que valdría para una crónica entera si se analizara uno por uno. El cambio para el PP local empezó, así lo manifestaron y lo dejaron ver el mismo sábado.

Un equipo renovado, de gente joven, con ilusión y ganas de trabajar por esta ciudad, pero muy especialmente y como nota destacable, un equipo, cuyos componentes tienen la política como servicio, dado que todos ellos, del primero, el propio Carmona al último suplente, Belén Gómez poseen trabajo propio y que como subrayó el candidato, preparados para trabajar al día siguiente en el área que se le asigne. El espaldarazo de los iliturgitanos no fue menor, con la presencia de representantes de todos los sectores, especialmente el empresarial y agrícola, donde destacaron desde el presidente de la Cámara, a miembros del pleno de la misma, todos ellos empresarios, por los que Carmona y su equipo están dispuestos a luchar, teniendo la industria como primer objetivo, con la finalidad de que esta ciudad recupere el centro de la N, IV que nunca debió perder. El turismo, con el Parque Natural, el comercio y la Agricultura, en el centro de su discurso, tienen en el personal que compone la lista a quienes se batan el cobre por ello, porque dado sus respectivos trabajos, viven día a día los problemas de cada sector y conocen de sus necesidades y de sus soluciones. Alinear el Ayuntamiento de Andújar con las mismas políticas de la Junta de Andalucía y en un futuro con las politices nacionales del partido, con el liderazgo de Feijoo fue la línea en el discurso del candidato y que reflejaban quienes componen su equipo, sin dejar atrás el logro de alcanzar la Diputación Provincial, que tras cuarenta años en manos socialistas, consideran que, como la Junta, es hora que cambie de signo con Erik Domínguez como presidente.

Pocas fueron las promesas y muchas las realizaciones hechas por la Junta desde que el gobierno del PP está en ella, en Andújar, que especialmente se encargó de subrayar la consejera de Salud Lina. Como la del delegado del gobierno Jesús Estrella, valedor de esta candidatura y en quien Carmona Limón sabe que cuenta con la lealtad y el compromiso. La apuesta de otra forma de gobernar esta ciudad la pusieron sobre un escenario abierto y al aire libre, libres como se declararon poniendo siempre la ciudad por encima del partido y para mirar y atender a la ciudadanía, sin más carnet que el de identidad. Consciente de que el Ayuntamiento no es el que crea empleo, la prioridad está para el empresariado, los emprendedores y todo aquel «que ponga un euro de inversión en esta ciudad, alfombra roja» desde el trabajo y la credibilidad que aportará este equipo. Los populares dicen ofrecer un proyecto abierto en el que quepan todos los iliturgitanos y es de esperar que así sea por el bien de la ciudad. Andújar no puede, ni debe perder más trenes, con los de Renfe, ya hemos perdido bastantes. Crear suelo industrial, tiene que ser y dicen que lo será, lo prioritario. El futuro de esta ciudad que va perdiendo habitantes (de 40.000 estamos ya en 36,000) se lo juega en la próximas elecciones municipales, en las que hay que poner coraje y ganas de trabajar y no promesas y miradas al pasado, conscientes del momento que vivimos y al que queremos y debemos llegar. Si Andújar se la ha jugado siempre en unas elecciones, es ahora más que nunca, cuando la ciudad está necesitada de un cambio y si el PP ha optado por él, adelante, consciente que el trabajo por hacer es mucho y que, de momento cuentan con la Junta de Andalucía y si como ellos esperan, se alinean con el gobierno Provincial y el gobierno Nacional, mejor le irá a los iliturgitanos, trabajándoselo, como otros no supieron o no quisieron.