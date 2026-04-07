CAMBIAR EL «CHIP»

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Antes que nos quitemos el caperuz, nos ponemos el traje de volantes. Así somos los iliturgitanos

ISABEL RECA

ALTOZANO

Martes, 7 de abril 2026, 13:55

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Antes que nos quitemos el caperuz, nos ponemos el traje de volantes. Así somos los iliturgitanos. Tras una Semana Santa, como no recordamos otra, hace ... años y la Pascua de Resurrección llegó el primer cohete de romería, ese de los pocos que la nueva normativa nos deja lanzar al aire y que nos son tan característicos; menos mal que nos quedan los sones de la música, unos sones que pasan de marchas a pasodoble y aires de romería. Cierto que este año ha sido una Semana Santa para vivirla en la calle, porque en los templos como apuntaba un cofrades, es que los tiempos han cambiado mucho y una cosa es que los pasos de misterio y los palios salgan de los templos y otra que los cofrades entren en ellos para procesionarlos. Pero así es la vida, hemos cambiado mucho y de seguro que lo que sí ha sido una semana económicamente rentable, sobre todo en la hostelería y la restauración.

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