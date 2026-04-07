CAMBIAR EL «CHIP»

Antes que nos quitemos el caperuz, nos ponemos el traje de volantes. Así somos los iliturgitanos. Tras una Semana Santa, como no recordamos otra, hace ... años y la Pascua de Resurrección llegó el primer cohete de romería, ese de los pocos que la nueva normativa nos deja lanzar al aire y que nos son tan característicos; menos mal que nos quedan los sones de la música, unos sones que pasan de marchas a pasodoble y aires de romería. Cierto que este año ha sido una Semana Santa para vivirla en la calle, porque en los templos como apuntaba un cofrades, es que los tiempos han cambiado mucho y una cosa es que los pasos de misterio y los palios salgan de los templos y otra que los cofrades entren en ellos para procesionarlos. Pero así es la vida, hemos cambiado mucho y de seguro que lo que sí ha sido una semana económicamente rentable, sobre todo en la hostelería y la restauración.

Pero estamos en Abril y aunque dicen que en esta ciudad de Andújar siempre es abril, ojala lo fuera con la misma alegría económica, de la otra, gracias a Dios nos sobra. A penas ayer la imagen del Resucitado aparecía con su semblante de buena nueva en el atrio del templo de San Eufrasio, cuando ya en la ermita de la Virgen de la Cabeza de la calle Ollerías se oficiaba el primero de los cultos romeros y se procedía al primer convite de banderas, invitando a los iliturgitanos a participa en la Romería del último domingo abrileño, allá en lo alto del Cerro del Cabezo. No vamos a entrar si con cambios o sin ellos, sobre todo de cara al año que viene, dejémoslo madurar como los frutos, por si cae por su propio peso y lo que hacemos es llenar de contenido un «viernes de las cofradías» que hemos dejado sino morir, casi.Puntualizado lo pasado y lo que ha de venir, hagamos referencia a lo que nunca debe faltar, la Formación, pero dejémoslo en algunos niveles.

De momento, se ha presentado la Feria provincial FP Pyme Andújar, en su tercera edición y en la que más de 40 centros de FP de la provincia de Jaén se darán cita en nuestra ciudad el próximo día 15 Se trata de un punto de encuentro para empresas y estudiantes para poner en valor las sinergias de la FP Dual La Cámara de Comercio de Andújar, junto a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar, han organizado esta iniciativa que se configura como un punto de encuentro donde centros educativos, recursos de empleo y empresas se conectan para mostrar todo lo que la Formación Profesional Dual puede ofrecer al desarrollo económico local. Asimismo, busca sensibilizar al empresariado sobre la importancia de implicarse en la formación del talento y facilitar la incorporación de alumnado cualificado a sus plantillas. El principal objetivo de esta iniciativa es acercar la Formación Profesional Dual al tejido empresarial, poniendo en valor sus ventajas como modelo formativo que combina la enseñanza en el aula con la experiencia práctica en la empresa; pretende fomentar la colaboración entre centros educativos y empresas, impulsar la empleabilidad en la provincia de Jaén; se conjugará el binomio oferta educativa y empleabilidad.

Esta Feria se despliega porque se considera la Formación Profesional una herramienta clave para dar respuesta a las demandas del mercado laboral, ofreciendo una formación práctica, adaptada y de calidad También han vuelto, un año más y van 36 las Jornadas de Educación Vial que, como no podían ser menos, están orientadas al buen uso de los patinetes eléctricos que, a pesar de la normativa, parece que se nos ha olvidado que su mal uso ha costado la vida ya a una persona. La formación temprana, como herramienta es fundamental para prevenir accidentes y promover conductas responsables en la vía pública. Es muy loable en que en esta ciudad se venga llevando a cabo unas jornadas que fueron pioneras en España, pero que dicho sea de paso, y hay que ser sinceros, con deficiente resultado en la vida cotidiana, llamese patinete ahora, bicicleta antes y ahora, porque la concienciación, que es muy importante, yo la llamaría «bolsillo», que en el caso de los escolares, al ser menores, seria familiar.