La Cámara de España concede a título póstumo, su Medalla de Oro, a Eduardo Criado

El Pleno de la Cámara de Comercio de España ha aprobado la concesión a título póstumo, de su Medalla de Oro al expresidente de la ... Cámara de Andújar, Eduardo Criado.

La Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España se concede a presidentes de Cámaras o miembros del Pleno de la Cámara de España que hayan prestado servicios destacados en la economía española.

En palabras de José Luis Bonet, presidente de Cámara de España, «Eduardo Criado encarnó los valores que definen a las Cámaras de Comercio: el compromiso con las empresas, la responsabilidad institucional y la vocación de servicio. Con esta Medalla rendimos homenaje a una trayectoria ejemplar y a un legado que permanecerá para siempre en el sistema cameral español».

Eduardo Criado fue presidente de la Cámara de Comercio de Andújar durante décadas y, hasta su fallecimiento, era el decano y el presidente en activo con mayor experiencia de la red de Cámaras de Comercio españolas. Su vinculación con la Cámara de España fue estrecha: ejerció como asesor de la Presidencia y fue tesorero durante sus primeros años, cargo que ya había desempeñado durante tres décadas en el anterior Consejo Superior de Cámaras. Su dedicación fue reconocida con la Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras y con la Encomienda de la Orden de las Cámaras de Comercio, en 2012.

Nacido en Andújar en 1933, fue alcalde de la ciudad (1973-1979) y diputado provincial, y desarrolló una amplia trayectoria empresarial como director del Banco de Andalucía. A lo largo de su vida recibió distinciones como la Cruz de Raimundo de Peñafort, la Bandera de Andalucía (2024) y el título de Hijo Predilecto de Andújar (2025).