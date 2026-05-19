La Cámara de Comercio de Andújar inicia las ayudas a la contratación

a Cámara de Comercio de Andújar ha abierto las convocatorias de ayudas a la contratación correspondientes a los programas Talento Joven y Talento 45+ para ... el año 2026, dirigidas a empresas y personas autónomas que desarrollen su actividad económica en Andújar o dispongan de centro de trabajo en el municipio.

Estas ayudas tienen como objetivo fomentar el empleo y facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (a través del Programa Talento Joven) y de personas desempleadas de entre 45 y 60 años (a través del Programa Talento+45). Las actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro de los programas de Empleo Juvenil y Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027 y el Ayuntamiento de Andújar.

Cantidades

La ayuda prevista asciende a 5.000 euros por cada contratación realizada. El presupuesto destinado al Programa Talento 45+ es de 10.000 euros, mientras que el Programa Talento Joven cuenta con una dotación de 25.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes está abierto de hasta el 31 de diciembre de este año 2026. Las ayudas se concederán por estricto orden de registro hasta agotar el crédito disponible. En el caso del Programa Talento 45+, podrán subvencionarse contratos indefinidos a jornada completa y contratos temporales de seis meses, siempre que las personas contratadas hayan participado previamente en acciones de orientación del programa y se encuentren en situación de desempleo o inactividad laboral.

El Programa Talento Joven contempla ayudas para contratos indefinidos y temporales por circunstancias de la producción y contratos formativos destinados a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que hayan completado la orientación vocacional del programa. En ambos casos, las empresas beneficiarias deberán garantizar el mantenimiento del empleo durante un mínimo de seis meses desde la firma del contrato.