La Cámara de Comercio de Andújar analiza las potencialidades y retos de la provincia

La Cámara de Comercio e Industria de Andújar propicia el debate empresarial sobre las potencialidades y fortalezas de la provincia de Jaén.

El proyecto que impulsa Cámara de España en las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla bajo el nombre 'Las Fortalezas de la España Plural' celebró una sesión en Andújar. Esta iniciativa citó en la sede de la entidad cameral iliturgitana a representantes del tejido empresarial jienense, quienes debatieron y resaltaron en positivo las potencialidades de Jaén como provincia y su aportación a la imagen, desarrollo, progreso y bienestar del país.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Javier Camello, fue el moderador de este debate en el que participaron María Jesús Lozano como miembro del comité ejecutivo andujareño y representante de Puertas Lozano; Feliz Gullón, director general de Family Biscuits Jaén; Francisco García Calero, director general de Mariscos Castellar; Miguel Ángel García Hermoso, director general de Guillermo García Muñoz; Antonio Crespo, CEO de Hotel Oleum y General Óptica Andújar; Mario Martínez, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar; Francisco Téllez, CEO de Ska Logistik y presidente del Club Baloncesto Andújar; Florian Güeto, director gerente de Olior Porcuna y Jesús Pegalajar, profesor de la Universidad de Jaén y CEO de la empresa de marketing y comunicación Jesús Pegalajar.

El debate abordó la contribución de Jaén al territorio español en el ámbito de la historia, cultura, patrimonio natural, estilo de vida, deportes así como instituciones, sistema económico y empresa, educación y valores, infraestructuras e innovación, ciencia y tecnología. El proyecto, en el que participa la red de 84 cámaras territoriales y 44 cámaras en el exterior, construirá un relato de España en tono positivo y constructivo sobre España cuyas conclusiones serán comunicadas tras registrar todas las sesiones de las cámaras participantes. Esta idea se la propuso el rey Felipe VI al presidente de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet, para la proyección de las bondades de cara al exterior.

Potencialidades

Los ponentes ensalzaron la repercusión del olivar y la práctica del oleoturismo, la riqueza en biodiversidad que ofrecen los cuatros parques naturales, -en el de Andújar se habló de que el lince ibérico es uno de los grandes exponentes de la zona-, las batallas históricas, el renombre que le da a provincia las dos ciudades Patrimonio de la Ciudad, como son Úbeda y Baeza y la incidencia del Renacimiento y Vandelvira, que ha servido de espejo en Latinoamérica. También se lanzaron propuestas como incluir a la provincia en la línea de la alta velocidad del tren y mejorar la potenciar la red eléctrica para favorecer la instalación de las empresas, dos factores que consideraron clave para el desarrollo industrial de Jaén. También se produjeron fuertes criticas por el mal estado de las carreteras y por el retraso del proyecto del Corredor Central Ferroviario.