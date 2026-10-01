La Cámara de Comercio de Andújar amplía la configuración de su Pleno con ocho nuevos invitados

El Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar amplía su configuración con la incorporación de ocho nuevos invitados. Se trata ... de representantes de diferentes sectores empresariales y profesionales de la ciudad y la provincia, reforzando así la diversidad y representatividad de las sesiones plenarias de la institución.

Con estas incorporaciones, el Pleno cuenta con una representación más amplia de la realidad económica y profesional de Andújar, con presencia de sectores vinculados a la arquitectura, la ingeniería, la industria, la logística, los servicios jurídicos, el transporte, la gestión de residuos y los servicios relacionados con el agua.

Esta iniciativa se enmarca en la nueva etapa emprendida por la institución bajo la presidencia de Javier Camello, que ha situado entre sus objetivos el fortalecimiento de una Cámara cercana, abierta y participativa, en permanente contacto con empresas, profesionales e instituciones.

De esta manera, el Pleno se consolida como un espacio de encuentro y diálogo en el que confluyen distintos sectores y perfiles vinculados a la actividad económica de Andújar y su comarca, contribuyendo a que la Cámara pueda conocer de primera mano sus necesidades, inquietudes y oportunidades.

El Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar queda configurado de la siguiente forma:

Comité Ejecutivo:

Presidente: Javier Camello Sequera.

Vicepresidente primero: Fernando Sáenz de Tejada Vázquez.

Vicepresidente segundo: Luís Miguel Piña León.

Tesorero: Francisco Rama de la Rosa.

Patricio Lupiáñez Cruz, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, SCC.

María Isabel Guerra Arenas.

Álvaro Pérez Parrado

Salvador Pérez Fernández.

María Jesús Lozano Moreno.

María Isabel Bonachela Molina.

José Ángel Molina Herrador.

Miembros plenarios:

Javier Castillo Jiménez.

Rosa María Salas Muñoz.

Jonhattan Marín Pelado.

Moisés Gutiérrez Muñoz.

José Carlos Castillo Rayo.

Rafael Uceda Romero.

Rafael Alberto Balches Criado.

Juan Carlos Muñoz Gutiérrez.

Francisco Luis Mena Muñoz.

Antonio Expósito Alcaraz.

Antonio Gómez Cuenca, Cinegética Montesierra, S.L.

Francisco José Balches Criado.

Los nuevos invitados por el Pleno son: Jaime Pérez Pérez, arquitecto; Manuel Plato García, ingeniero; Manuel Alfonso Torres González, gerente de Sovena; Francisco Manuel Téllez García, administrador de SKA Logistik; José Enrique Bravo Ramírez, abogado; Isabel María Fernández Olmo, gerente de Autocares Fernández; Arturo Calzado Carmona, gerente de Resurja; y Juan Fernández Solís, gerente de Somajasa.