La Cámara de Andújar refuerza su apoyo al sector comercial con 'La Noche en Blanco del Comercio'
Esta iniciativa que tiene como objetivo impulsar el comercio local, atraer visitantes de toda la comarca y generar una experiencia de compra diferente
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Vuelve, por cuarto año consecutivo La Noche en Blanco del Comercio de Andújar. El próximo viernes 16 de octubre, de 17:30 a 21:30 ... horas aproximadamente esta actuación de dinamización comercial promovida por la Cámara de Comercio de Andújar a través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2026 impulsado por Cámara de España, la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y turismo con financiación de Fondos FEDER de la Unión Europea con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar y de las asociaciones comerciales del municipio.
Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa esta iniciativa que tiene como objetivo impulsar el comercio local, atraer visitantes de toda la comarca y generar una experiencia de compra diferente, vinculando la actividad comercial con una amplia programación de propuestas culturales, musicales, artísticas, deportivas y de ocio.
Durante la presentación, Javier Camello ha destacado «impulsamos iniciativas que ayudan a visibilizar al comercio, a hacerlo más atractivo y a acercarlo a la ciudadanía. Además de una oportunidad para los comercios de conectar con clientes, generar nuevos y crear experiencias atractivas que contribuyan a su negocio».
Por su parte, el concejal de Promoción y Comercio del Ayuntamiento de Andújar, Juan Carlos Martínez, ha apuntado que «acciones como La Noche en Blanco de Comercio son la oportunidad perfecta para convertir las principales calles y plazas Andújar en un gran espacio de encuentro, ocio y actividad comercial».
Por su parte, la gerente cameral, Ana Peña, desglosó el programa de actividades y destacó el asesoramiento individualizado en materia de dinamización comercial que reciben los comercios participantes con el objetivo de aprovechar al máximo su participación en la Noche en Blanco y mejorar el impacto de las acciones desarrolladas.
Los establecimientos participantes ampliarán su horario comercial desde las 17:30 hasta las 21:30 horas, podrán sacar artículos a la calle y prepararán promociones, descuentos, decoración especial y acciones de fidelización para sus clientes.
Mientras tanto, las calles y plazas acogerán una programación especialmente diseñada para todos los públicos, con pasacalles infantiles, personajes Disney, zancudos, pompas, charanga musical, artesanía, arte en vivo, rutas interpretativas, talleres, actuaciones musicales, deporte, circo y magia…etc
Desde las 17:30 hasta las 21:30 horas:
Exhibición y talleres de oficios artesanos. Asociación de Artesanos de Andújar y Asociación Jienense de Arte Sacro.
Pasacalles infantil con personajes Disney (de 17:30 a 19:30horas).
Pasacalles zancudos y pompas (de 18:30 a 19:30).
Charanga musical (de 19:00 a 21:30 horas).
Programa en directo de Radio Andújar C/Ollerías.
18:00 horas. C/Ollerías con C/Granados. Inicio de ruta interpretativa «Historia y presente del Comercio de Andújar». Máximo 20 personas. Inscripción previa en turismo@andujar.es 953 50 49 59.
18:00 C/Dr. Montoro. Taller de globoflexia.
18:30 horas C/Ollerías esquina con C/Juegos y Pelotas. Arte en vivo. Ilustraciones en directo. ITP Art.
18:30 horas 22 de Julio. Actuación de Los Bailongos.
19:00 horas. Plaza Vieja. Inicio de ruta «Historia y presente del Comercio de Andújar». Máximo 20 personas. Inscripción previa en turismo@andujar.es 953 50 49 59.
19:15 horas. Plaza de la Constitución. Big Band del Conservatorio Juan de Castro de Andújar en Plaza de la Constitución.
19:15 horas C/Dr. Montoro con C/Ibáñez Marín. Actuación de Los Bailongos.
De 19:30 a 21:00 horas. C/San Francisco. Circuito abierto de taekwondo Kitaek.
19:45 horas. Plaza de la Constitución. Big Band del Conservatorio Juan de Castro de Andújar en Plaza de la Constitución.
20:00 horas. C/Ollerías. Junto a La Ermita. Espectáculo de circo, magia y pompas.
20:15 horas Plaza de la Jamuga. Actuación de Los Bailongos.
20:30 horas. Plaza de la Constitución. Big Band del Conservatorio Juan de Castro de Andújar en Plaza de la Constitución.
21:00 horas. Teatro Principal. Concierto Café Quijano. Festival Vivrandújar. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Andújar.
La Noche en Blanco del Comercio es una actividad organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar a través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2026 impulsado por Cámara de España, la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y turismo con financiación de Fondos FEDER de la Unión Europea con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar y de las asociaciones comerciales del municipio.